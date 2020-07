Spotify: tante novità per playlist e podcast. Ecco le più interessanti

Spotify, la piattaforma svedese del music streaming che proprio in queste ore ha espanso le sue attività in 13 nuovi mercati, portando a un totale di 92 quelli in cui è presente, ha annunciato diverse novità in merito ai due pezzi forti della sua offerta, ovvero i podcast e le playlist.

Secondo quanto reso noto dal vicepresidente per la divisione crescita abbonamenti e mercati, Gustav Gyllenhammar, grazie all’arrivo di Spotify in paesi come la Russia (la 17° al mondo per ricorso al music streaming, accreditata di occupare il 10° posto entro il 2030 secondo l’associazione internazionale dell’industria fonografica), l’Ucraina, la Moldavia, il Kazakistan, la Bielorussia, la Serbia, la Nord Macedonia, la Croazia, la Slovenia, l’Albania, il Montenegro, la Bosnia Erzegovina, ed il Kosovo, 250 milioni di appassionati di musica potranno reperirla, da qualsivoglia parte del mondo, grazie all’offerta di Spotify.

Quest’ultima, d’altro canto, conscia che con l’estate vi sarà molto più tempo da dedicare a sé per tenersi in forma, ha previsto la playlist “Soundtrack Your Workout” che proporrà tracce musicali (ma anche podcast) d’accompagnamento ai propri allenamenti, con proposte che non saranno basate sulla cronologia di ascolto dell’utente, ma tenendo conto delle risposte che, su un apposito mini-sito (soundtrackyourworkout.byspotify.com/en-us), verranno fornite alle domande di un apposito mini-quiz (anche ripetibile, per avere playlist differenti) relative al programma d’allenamento (durata e tipo degli esercizi, individuale o meno), alla tolleranza verso contenuti espliciti (da evitare nel caso ci si alleni in casa, ad es. con i pargoli intorno), alla musica preferita quanto a generi, ed alla precisa atmosfera di cui si vorrebbe fruire mentre ci tiene in forma.

A sondaggio ultimato, il sistema genererà una compilation che, effigiabile con un’immagine di copertina e un nome, sincronizzata sul proprio account, potrà essere condivisa via link, resa segreta, o eliminata.

Anche in tema di podcast, circa 1 milione sulla piattaforma in verde, le novità non sono affatto mancate. Spotify. infatti, ha annunciato il roll-out (su Android e iOS), nella sezione (in Ricerca/Podcast) deputata alle classifiche dei Podcast (consultabili per nazione), l’arrivo delle nuove Top Podcast (i 200 podcast più popolari) e Podcast di tendenza (i primi 50 podcast nuovi ed emergenti), con – accanto ad ogni proposta – un simbolino a indicarne lo status (stabile, in ascensa, in discesa) e la possibilità di farsi avvertire (via Spotify for Podcasters) nell’eventualità che il podcast di propria creazione venga incluso in una delle due summenzionate top charts.

Infine, dopo l’accordo con Warner Bros per la realizzazione di podcast basati sull’universo DC Comics, un’analoga iniziativa è stata varata con la collaborazione di Archie Comics (2 miliardi di fumetti venduti in tutto il mondo) che, in coppia con gli Spotify Studios, realizzerà audiostorie basate sui personaggi più iconici del noto editore, tra cui Archie (conteso da Betty e Veronica), e Jughead.