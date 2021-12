Spotify: svelate le classifiche dei gamers, arriva la valutazione dei podcast

Il famoso servizio di streaming nordeuropeo Spotify, da tempo dedicatosi anche ai podcast, a questi ultimi ha regalato un’importante novità: la passione della piattaforma di verde vestità, però, è sempre per la musica, come dimostrato dalle classifiche appena rese note in tema di ascolti preferiti dai gamers.

La prima novità in quota Spotify di questa coda di settimana riguarda i podcast, introdotti nella piattaforma un paio di anni fa, arricchitisi nel frattempo di prestigiose collaborazioni (come la trasmissione Joe Rogan Experience), sino a raggiungere il numero di 2.2 milioni di podcast. Consapevoli del fatto che in questo mare magnum di contenuti sia difficile orientarsi, e quindi per aiutare gli utenti a scegliere cosa ascoltare, ma anche con lo scopo di agevolare gli hosters a capire come vadano le loro trasmissioni tra il pubblico, i tecnici della piattaforma svedese hanno annunciato il varo di un sistema di valutazione, per consentire agli users di esprimere una loro valutazione.

Il sistema di valutazione dei podcast, annunciato da Spotify nelle scorse ore, prevede una scala di giudizio che va da 1 stella a un massimo di 5: contestualmente all’espressione dei voti, nella pagina di una data trasmissione, apparirà sia il numero totale delle valutazioni, che la media delle stesse.

Non meno interessante è la scoperta che, nel 2020, le consolle siano state uno dei sistemi preferiti per ascoltare la musica di Spotify, all’insegna di un trend, fanno sapere da Stoccolma, che è cresciuto globalmente del 6% nel 2021: l’occasione si è quindi rivelata propizia per svelare anche le classifiche degli artisti, delle canzoni, e delle colonne sonore dei giochi tripla A che hanno accompagnate le gesta dei gamers italiani.

In questo caso, la chart degli artisti è stata dominata da “Sfera Ebbasta”, seguito da Capo Plaza e da tha Supreme. Proprio una canzone del rapper Capo Plaza, Allenamento #4, ha vinto la classifica dei brani Spotify più eseguiti su consolle, con malibu di sangiovanni al secondo posto e MONTERO (Call Me By Your Name) di Lil Nas X al terzo. A primeggiare nella classifica delle più ascoltate OST dei videogame è stata invece “C418 – Minecraft – Volume Alpha”, seguita da “Mick Gordon – Doom (Original Game Soundtrack)” e “Gustavo Santaolalla – The Last of Us Part II (Original Soundtrack)”. Ancora in tema di playlist dedicate ai gamers, la compilation di Spotify nota come Good Game ora ospita (open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWTKktnMCmHx1) una selezione di brani interpretati da rapper internazionali e nostrani, curata dallo streamer più popolare nel Bel Paese, ZANO XVII.