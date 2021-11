Spotify: sparisce la funzione Car View. Ecco le soluzioni alternative quando si guida

A inizio 2021, dopo un lavorio durato 3 anni, Spotify ha depositato, con gravi preoccupazioni delle associazioni che si occupano di privacy, un brevetto che si propone di suggerire agli utenti canzoni ad hoc, dopo averne analizzato la voce, per risalire a parametri come l’età, l’accento, il genere, e lo stato emotivo. Nel frattempo, però, la celebre piattaforma svedese dello streaming audio ha già preso una decisione, defalcando una funzione invero molto gradita e utile.

Come noto, anche Spotify ha una modalità di uso semplificato per gli utenti che sono intenti a guidare, in modo che possano attingere ai propri streaming preferiti senza distrarsi troppo.

Tale modalità, chiamata eloquentemente “Car View” ed attivabile dalle impostazioni, come confermato da vari utenti della relativa community, è sparita, per ora dal client Android, con la conseguenza che gli utenti del robottino verde, al posto dell’impostazione di cui sopra, si sono ritrovati il premuroso invito a prestare attenzione nel mentre guidano (“Presta sempre la massima attenzione alla strada e rispetta tutte le norme sulla circolazione“).

Grazie ad un moderatore della community ufficiale della piattaforma, si è avuta una motivazione semi-ufficiale al defalcamento, rappresentata dal fatto che Car View è stata rimossa per far posto a “future nuove innovazioni“: coloro che erano soliti usare Spotify mentre sono in auto non verranno comunque lasciati soli, visto che il team del CEO Daniel EK è comunque impegnato nell’esplorare “una varietà di nuovi modi di offrire la migliore esperienza di ascolto possibile in auto“.

Nel frattempo, le strade alternative per ovviare alla sparizione di Car View da Spotify sono due. Negli USA, è possibile acquistare (previa lista d’attesa riservata agli utenti premium) il supporto hardware ufficiale Car Thing, uno smart display con manopola per muoversi in un’interfaccia semplificata di Spotify, attualmente prezzato a 80 dollari. Diversamente, si possono usare i comandi vocali indirizzati ad Assistant (e, presto, a Siri quando anche iOS sarà coinvolga nel decurtamento di Car View).