Spotify rinnova la sua app desktop per renderla più simile al cellulare

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Secondo me Spotify sta cercando di migliorare la sua offerta di contenuti audio e di rendere la sua esperienza utente più coerente e user-friendly. Credo che queste siano mosse intelligenti per competere con altri servizi di streaming e per fidelizzare i suoi utenti. Sono curioso di ascoltare il podcast di Trevor Noah e di scoprire quali altri contenuti originali Spotify ha in serbo.