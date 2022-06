Spotify: novità contenuti, feed eventi live, accordo ads per podcast

Ascolta questo articolo

Pur nel contesto di un mercato molto competitivo, come quello degli streaming audio, Spotify detiene in maniera indiscussa il primato del settore, anche grazie alle tante iniziative che allestisce costantemente per i suoi utenti, come nel recente caso in merito all’arrivo di nuovi contenuti e funzioni, senza trascurare i propri clienti pubblicitari.

All’evento Cannes Lions non si sta parlando solo di Netflix, ma anche di Spotify, che nello specifico ha comunicato di aver replicato con OMG, questa volta per il mercato europeo, l’accordo già stilato nel 2020 per gli USA, in base al quale i clienti di Omnicom Media Group (es. Chanel, Volkswagen, PepsiCo, McDonald’s, Activision) potranno beneficiare dell’audience da 422 milioni di persone della piattaforma svedese, che metterà anche a disposizione studi in neuroscienze per l’advertising audio, l’avvio di un programma di ricerca congiunto sulle “performance dei formati audio creativi” ma soprattutto Podsights, il tool di misurazione degli annunci sui podcast da poco acquisito dalla grande S.

Un’altra buona notizia, Spotify l’ha data nel corso dell’evento “Dive Into The Batman Audio Universe” quando, felice per il 1° posto raggiunto in 11 diversi mercati, ha annunciato la seconda stagione per il suo acclamato podcast sceneggiato Batman Unburied, la cui prima stagione ha fatto il suo esordio lo scorso 3 Maggio. Per un contenuto che arriva, uno va via. High Ground, la società di produzione dei coniugi Obama, ha annunciato un nuovo accordo, per quel che riguarda i podcast, con Audible di Amazon, che porterà le trasmissioni della nota coppia ex presidenziale sulle “frequenze” dell’e-commerce di Seattle, seppur non con una formula di esclusività (che, invece, Spotify, con la quale l’accordo scade a fine anno, esigeva).

Infine, una novità funzionale annunciata nel blog della piattaforma. Spotify in particolare ha reso noto che l’area dell’app nota come Concert Hub è stata evoluta nel Live Events Feed, un flusso di concerti ed eventi dal vivo, che si tengono nei paraggi della posizione dell’utente, suggeriti in base ai suoi gusti, tenendo conto di parametri come l’ascolto frequente di playlist, album e artisti.

In tale sezione, accessibile anche cercando “Eventi dal vivo”, si troverà l’elenco personalizzato degli eventi live in zona, con un’icona “personalizzata per il concerto“, altri dettagli in merito, la scaletta del concerto, i link per comprare i biglietti dai partner dell’iniziativa (es. Ticketmaster, See Tickets, DICE, AXS, Eventbrite). Nella rinnovata funzione, sarà altresì possibile scegliere di farsi avvertire relativamente agli eventi live nei propri pressi, visualizzando anche i dettagli di un evento live di un artista, se in calendario, nel mentre se ne ascolta un brano.