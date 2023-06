Spotify licenzia 200 persone nella divisione podcast: cosa sta succedendo?

Spotify, il noto servizio di streaming musicale e podcast, ha annunciato il licenziamento di circa 200 dipendenti nella sua divisione podcast, secondo quanto riportato da The Verge.

Si tratta di una mossa sorprendente, considerando che Spotify ha investito molto nel settore dei podcast negli ultimi anni, acquisendo diverse società e firmando esclusive con celebrità come Joe Rogan, Michelle Obama e Kim Kardashian. Quali sono le ragioni dietro questa decisione? Spotify non ha fornito molti dettagli, limitandosi a dire che si tratta di una “riorganizzazione” per “migliorare la nostra efficienza operativa“.

Tuttavia, alcuni osservatori ritengono che ci siano delle difficoltà nel monetizzare i podcast e nel competere con altri player come Apple, Amazon e Google. Secondo i colleghi di HDBlog, Spotify potrebbe aver sovrastimato la domanda di podcast da parte degli utenti e il ritorno degli investimenti fatti. Inoltre, la piattaforma potrebbe aver incontrato delle resistenze da parte dei creatori di podcast, che preferiscono mantenere il controllo sui propri contenuti e sulle proprie entrate pubblicitarie.

Un altro fattore che potrebbe aver influito è la pandemia di Covid-19, che ha cambiato le abitudini di ascolto delle persone. Come riporta The Guardian, molti utenti hanno ridotto il consumo di podcast durante il lockdown, in quanto non avevano più bisogno di intrattenersi durante i tragitti o le attività all’aperto.

Al contrario, la musica ha avuto un aumento di ascolti, soprattutto tra i giovani. Cosa significa questo per il futuro dei podcast su Spotify? Non è chiaro se il licenziamento di 200 persone sia un segnale di una crisi o di una semplice ristrutturazione. Spotify ha dichiarato di essere ancora impegnata a crescere nel settore dei podcast e a offrire ai creatori e agli ascoltatori la migliore esperienza possibile. Tuttavia, la concorrenza è sempre più agguerrita e i gusti del pubblico sono in continua evoluzione. Spotify dovrà quindi trovare il modo di differenziarsi e di creare valore aggiunto per i suoi utenti.