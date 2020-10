Spotify estende Spotify Connect e vara iniziative anti Apple Music

Secondo le ultime classifiche di Counterpoint Research, la svedese Spotify guida la classica dei servizi di music streaming, con 300 milioni di utenti mensili, di cui poco più di un terzo, 130, paganti: Apple Music segue a ruota e, in quel di Stoccolma, sentendo il fiato sul collo, hanno colto l’occasione per avviare la distribuzione di una serie di migliorie, in modo da conservare l’amato primato.

Una delle caratteristiche peculiari delle piattaforme di music streaming è quella che consente di inviare in riproduzione (cast) la musica dal proprio tablet o smartphone (usandolo come telecomando) verso gli impianti HiFi Bluetooth o gli speaker smart: Spotify, sotto questo punto di vista, si è attrezzata da tempo con la funzionalità “Spotify Connect” il cui ricorso, ora, è stato semplificato visto che, col nuovo aggiornamento in corso di distribuzione, il rimando a Connect non si trova solo nella schermata di riproduzione, già inclusiva dei comandi per controllare il playing, ma appare anche nella barra di riproduzione, posta in basso, che appare ogni qualvolta, intenti ad ascoltare qualcosa, si prosegue a navigare nell’app.

Un tweet di una designer dell’azienda di Daniel Ek, invece, ha reso noto l’arrivo di un’attesa funzionalità già presente sulla rivale Apple Music da almeno un paio di anni, ed ora portata appunto anche su Spotify nell’ambito delle iniziative volte a fronteggiare la minaccia del pacchetto cupertiniano Apple One.

Nello specifico, si tratta della possibilità di effettuare la ricerca di un brano non solo in base al titolo ma anche, qualora non si ricordi quest’ultimo, utilizzando – nell’apposito form di ricerca – alcune parole o frasi del testo della canzone: a seguito di questo step, la piattaforma elencherà i brani al cui interno sia presente una rispondenza con quanto cercato, offrendo ovviamente la possibilità, previo tap, di riprodurre la traccia selezionata.

Ancora in ottica anti Apple giunge la notizia secondo cui, tramite l’account twitteriano @spotifycharts, la piattaforma svedese annuncerà i 50 migliori brani andati in streaming a livello globale e negli USA, ed elencherà (Spotify Weekly Charts) gli album di maggior successo settimanale a livello planetario o solo negli USA.