Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Può sembrare, e forse lo è, una piccola novità quella di cui Spotify ha dato conto, ma va considerato che, in assenza della stessa, di fatto l'account dell'utente non poteva essere modificato all'interno dell'applicazione. Ora, anche se per modificare la scheda dell'account rimane necessario recarsi sulla web app di Spotify, quanto meno - lato mobile - è possibile intervenire sugli elementi più immediatamente identificativi di un account, come l'immagine e il nome.