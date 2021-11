Dopo aver comunicato l’intenzione di portare i podcast in un maggior numero di paesi, con 6 nuove aggiunte (Tagikistan, Iraq, Libia, Venezuela, le due repubbliche del Congo), all’insegna di un impegno mai domo nel settore delle trasmissioni audiofoniche, la piattaforma di streaming Spotify ha colto l’occasione per annunciare l’attivazione dei testi in tempo reale (in stile karaoke) a un maggior numero di mercati, Italia compresa.

La novità in questione, testata in pochi paesi tra cui gli USA sin dal Febbraio del 2020, attinge ai database di Musixmatch (azienda con la quale Spotify aveva già collaborato nel 2015 per un’analoga feature implementata sul client web) e risulta essere attiva per la maggior parte dei brani esistenti, sia in favore degli utenti free, che di quelli paganti. Le strade per far ricorso alla novità, che riproduce il testo di una canzone, evidenziandolo riga per riga man mano che la stessa viene cantata, sono diverse a seconda del dispositivo scelto.

Lato mobile (Android / iOS), basta scorrere il dito sul titolo nel mentre un brano viene riprodotto nell’app per far comparire la finestra col testo che scorre riga dopo riga: sulla versione Desktop, quindi per computer, è sufficiente, fare affidamento ai controlli della barra “Now Playing”, ove comparirà anche l’icona del microfono, esattamente quella sulla quale bisogna cliccare. Su smart TV (Android TV, Roku, Comcast, Google TV, alcuni modelli LG e Samsung), occorre avviare, su una canzone, la modalità di visualizzazione “Now Playing” e, a quel punto, cercare la voce “testi” nell’angolo a destra: intervenendo su quest’ultima si avrà a disposizione sullo schermo il testo del brano scelto.

La medesima funzione, per altro abilitata per funzionare anche su alcune consolle (Xbox One. Playstation 4/5), permette anche di condividere il testo su piattaforme esterne (es. Facebook, Twitter, Instagram.

Per adempiere a questo scopo, utile anche a far circolare maggiormente i testi degli artisti, è sufficiente toccare, sull’app, nella parte inferiore della finestra dedicata al testo, l’auto esplicativa voce Condividi. A quel punto, si potrà selezionare la porzione del testo che ci abbia eventualmente colpito: il sistema genererà un’anteprima pronta da condividere, comprensiva del nome del brano, di quello dell’artista, e di un riquadro col testo selezionato.