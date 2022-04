Snapchat: ufficiali le lenti con le opere d’arte digitali

Proseguono le grandi novità in casa Snapchat, con la nota piattaforma di photo-sharing ideata da Evan Spiegel che, dopo aver presentato alla stampa la quarta generazione degli occhiali Spectacles, e aver introdotto le Storie dinamiche, al netto dei consueti rumors circolati su funzioni ancora inedite, ha appena annunciato ufficialmente – tramite un video di presentazione del celebre artista Jeff Koons – una novità alquanto originale dedicata alle esperienze culturali.

La nuova iniziativa di Snapchat, varata in collaborazione con il LACMA, Los Angeles County Museum of Art, rende omaggio ai paesaggi mutevoli della metropoli a sud della California tramite le installazioni virtuali delle opere di tre artisti, rappresentati nello specifico da Judy Baca, Kang Seung Lee, e Sandra de la Loza. Secondo quanto reso noto, le opere d’arte possono essere trovate nei pressi di Los Angeles, “bloccati in posizioni fisiche“, con gli utenti che possono scoprirle e guardarle attraverso la Snapchat Camera, grazie alla tecnologia dei filtri AR della piattaforma.

Coloro che non possono recarsi sul posto, possono orientare i propri browser all’indirizzo web lacma.org/monumental-perspectives-collection-ii e, previa scansione di appositi e dedicati codici QR, ricreare sul posto una similare esperienza fruitiva.

L’obiettivo della piattaforma con la novità di cui sopra è quello di mettere a disposizione dei creator e dei designer nuovi modi per raggiungere il loro pubblico, che costituiscano anche nuove forme per coinvolgere gli utenti nell’arte tal che, con sempre più artisti che sperimenteranno approcci digitali, potrebbe anche nascere un inedito movimento artistico moderno, caratterizzato da nuove forme di visualizzazione (magari con visori VR per fruire al meglio i contenuti di una galleria) e presentazione dell’arte.

Passando ai rumors, dal leaker Alessandro Paluzzi, si appende che la piattaforma di Snapchat sia ancora al lavoro, in ottica di parental control, sul proprio Family Center, sia attraverso l’accesso a una sotto-sezione Help che mettendo a disposizione una breve guida rapida in favore di tutori e genitori.