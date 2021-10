Snapchat: tante iniziative divertenti per Halloween

Snap Inc, la società che, oltre che per gli occhiali smart per uso creativo, è nota anche la famosa applicazione Snapchat, ha da poco reso noti i dati della sua ultima trimestrale e, nel contempo, le divertenti iniziative calendarizzate per Halloween.

Nelle scorse giornate, Snap Inc ha diffuso e commentato i dati del suo terzo trimestre 2021, osservando come siano stati guadagnati 13 milioni di nuovi utenti attivi giornalieri, un numero al di sopra delle attese che porta il totale degli utenti attivi quotidiani a 306 milioni. Non così bene, invece, sono andati gli introiti: è vero che l’azienda del CEO Evan Spiegel ha superato il miliardo di dollari di fatturato, all’insegna di un risultato mai raggiunto prima, ma ha anche mancato di 3 milioni di dollari gli obiettivi stimati, col risultato che, nelle contrattazioni after hours, il titolo Snap ha lasciato sul campo il 21% del suo valore.

Le ragioni di questo passo falso sono state addotte ai cambiamenti nella privacy introdotte da Apple su iOS 14 che, richiedendo all’utente di autorizzare espressamente la comunicazione dell’IDFA, l’identificatore del dispositivo, e considerando che assai in pochi hanno accettato di farlo, hanno reso molto difficile agli investitori pubblicitari il tracciare le attività degli utenti tra le app, i servizi, e i siti web.

Passando a qualcosa di più concreto che interessi maggiormente gli utenti, in vista della nota festività di fine Ottobre inizio Novembre, Snapchat ha comunicato una serie di iniziative a tema Halloween. La prima di queste riguarda la distribuzione di 3 nuove Lenses basate sulla realtà aumentata: Werewolf Lens, basata sulle tecnologie di morphing del corpo e di mesh-up del volto della piattaforma, si occuperà di trasformare l’utente in un lupo mannaro, mentre Spooky Fashion, che impiega la feature “Upper Garment Segmentation” (sostituzione di una parte del vestiario superiore con oggetti, testi o effetti tridimensionali), permetterà di cimentarsi in una sorta di sfilata spettrale: Haunted House, basata sulla trasformazione ambientale, restituirà all’utente la sensazione di trovarsi in una casa infestata.

Assieme alle Lenses, le iniziative di Snapchat volte a permettere di festeggiare Halloween in sicurezza, divertendosi digitalmente con gli amici, non si sono certo esaurite qui. Da oggi è anche possibile inserire negli Snap degli adesivi Bitmoji a tema Halloween o inviare degli sticker a tema spettrale in chat: non si poteva certo dimenticare uno dei punti di forza della piattaforma, gli avatar Bitmoji.

A tal proposito, sono stati messe a disposizione, tra felpe festive e magliette, alcune con scheletro o con Jack o’lantern ma, soprattutto, sono arrivati i costumi a tema Halloween, che permettono di mascherare l’avatar da diavolo, strega, angelo, pagliaccio, fata, ballerina. Dulcis in fundo, anche per aiutare nella pratica americana del “dolcetto o scherzetto“, è stata introdotta temporaneamente la “Spooky Snap Map“: quest’ultima permette di controllare direttamente in-app i costumi degli amici e di vedere dove questi ultimi si nascondano. L’utente, di per sé, potrà comunque decidere di attivare la modalità fantasma per sparire o di condividere la sua posizione con taluni amici.