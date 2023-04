Snapchat: Shopping Suite per aziende e sfondi AI per gli abbonati

Dopo una piccola pausa si torna a parlare di Snapchat che ha annunciato sorprese AR per le aziende e in tema di intelligenza artificiale per gli utenti (purtroppo solo per quelli abbonati).

La prima serie di novità annunciate da Snapchat ha a che fare con l’intelligenza artificiale. L’account ufficiale di Snapchat su Twitter ha annunciato l’integrazione della tecnologia GPT di OpenAI nel bot “My AI” al quale si possono porre delle domande per avere risposte di testo in app, cioè all’interno dell’app. Passando a un output di tipo visivo, dal leaker Ahmed Ghanem apprendiamo di una novità AI invece concessa agli abbonati (circa 2,5 milioni di utenti paganti) del programma Snapchat Plus.

La novità rilasciata anche ufficialmente (via Help su help.snapchat.com/hc/en-gb/articles/7121577610900-What-is-Snapchat-) è quella degli “Ai powered Background“, ovvero che usa l’intelligenza artificiale per generare degli sfondi al proprio avatar all’interno dell’immagine di profilo. Per fare questo, disponendo di un abbonamento al piano Plus di Snapchat, basta portarsi alla voce “Premium Profile Backgrounds” delle impostazioni e digitare alcune parole chiave di ciò che si sta cercando di ottenere. Ad esempio, scrivendo “Cairo skyline view” si otterrà una vista dall’alto (tramite varie opzioni visuali tra cui scegliere) della capitale egiziana, per uno sfondo da “Mille e una notte” del proprio Bitmoji.

Secondo Snap Inc ogni giorno 250 milioni di utenti attivi, dei 375 milioni che frequentano ogni giorno Snapchat, hanno avuto a che fare con la realtà aumentata, AR, tramite i suoi filtri. La società di Evan Spiegel ha quindi deciso di mettere la realtà aumentata (AR Enterprise Services o ARES) anche a disposizione delle aziende, mediante una “Shopping Suite“.

Quest’ultima permetterà (AR try-on) agli utenti di provarsi accessori o vestiti caricando una propria foto e ottenendo suggerimenti su taglie e vestibilità basate sulla forma del corpo dell’utente, ma anche di guardare un prodotto da varie angolazioni (Visualizzatore 3D). Ovviamente ci sarà la consulenza del team di Snap per personalizzare le risorse, caricate nel manager volto a custodire “tutte le risorse digitali (…) utilizzando l’SDK di Snap“.