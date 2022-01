Snapchat: maxi update con novità per tutti i gusti per una miglior esperienza utente

L’ultima grande tornata di novità in quota Snapchat si era avuta verso la metà di Dicembre, quando in favore dei creators era stata varata anche un’app di editing ad hoc, Story Studio: da allora, i programmatori del CEO Evan Spiegel hanno fatto progressi notevoli nel migliorare l’esperienza utente della piattaforma, come confermato dal rilascio di un corposo aggiornamento

Nelle scorse ore, è stato reso disponibile un aggiornamento di Snapchat che, su Android, reca il numero di release 11.61.0.52 mentre, su iOS, mostra l’indicazione numerica 11.61.1.56: sigle a parte, la sostanza per i possessori di un iPhone o di uno smartphone col robottino verde è la medesima, e si è concretizzata non solo nei consueti bugfix (correttivi), col changelog che si è rivelato davvero ricco di implementazioni su vari piani e livelli dell’esperienza utente.

Nello specifico, agli utenti è giunta in dote la funzione “Rispondi in chat” in ragione della quale potranno rispondere nelle chat di gruppo a singoli e specifici messaggi, evitando confusione e comunicando invece in maniera contestuale, semplicemente tenendo premuto su un particolare messaggio e, nell’avviare un thread, scegliendo l’opzione “Rispondi”.

Un’altra area soggetta a miglioramento, su Snapchat, è stata quella della messaggistica effimera, con gli utenti che ora potranno rispondere tempestivamente a un messaggio, palesando sempre il giusto stato d’animo, tramite le Reazioni Emoji, ovvero scegliendo tra 7 particolari emoji “emotive“. Con la funzione Adesivi per sondaggi, invece, arriva la facoltà, per ottenere un immediato feedback dai propri amici, di creare (passando per un’opzione ad hoc nella cartella degli Adesivi) dei sondaggi, da apporre poi nelle Storie o ai propri Snap, arricchendoli con le emoji a disposizione sul proprio sistema operativo (Android o iOS), ottenendo poi dei feedback improntati all’ottica visual first, visto che opteranno – rispetto al testo – per risposte via emoji, auspicabilmente sempre educate, visto che NON saranno anonime.

Anche le chiamate, audio e video, sono risultate esser terreno di miglioramenti. In questo campo la piattaforma ha rimaneggiato la relativa interfaccia perché fosse più facile apporre le Lenti, onde ottenere interazioni divertenti, con – per quanto riguarda le chiamate di gruppo – la possibilità di vedere in anteprima chi partecipa a una chiamata di gruppo, prima di unirvisi.