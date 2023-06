Snapchat+: l’anno di successi e novità per il servizio premium

È passato un anno da quando Snapchat ha lanciato il suo servizio in abbonamento chiamato Snapchat+. Oggi, il famoso social media festeggia il suo primo giro di boa, annunciando alcune novità entusiasmanti e rivelando che ben 4 milioni di utenti hanno dato fiducia al servizio premium.

Anche se il numero di utenti italiani potrebbe non essere così elevato come negli Stati Uniti o in altre zone, sicuramente alcuni italiani hanno sperimentato le funzionalità avanzate di Snapchat+. Mentre Snapchat+ si prepara a festeggiare il suo primo anniversario in Italia, il servizio ha già dimostrato il suo successo altrove. Circa quattro mesi dopo il primo lancio, Snapchat+ aveva già conquistato oltre 1 milione di utenti nelle regioni in cui è stato introdotto in anticipo, come negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e in Germania.

In occasione di questo grande traguardo, gli creatori di Snapchat hanno rivelato alcune funzioni inedite che arriveranno presto su Snapchat+. Tra queste innovazioni, gli utenti potranno sfruttare di chat più vivaci e ricche. Ora sarà possibile esprimere se stessi attraverso reazioni più grandi o più piccole e personalizzare i font espressivi in base al proprio umore. Inoltre, sarà possibile personalizzare i colori della chat, scegliendo tonalità che rispecchino la personalità dell’utente per i messaggi inviati agli amici.

Queste nuove funzionalità si aggiungono a quelle già offerte dal piano a pagamento di Snapchat+, che include vantaggi rispetto alla versione gratuita del social media. Tra le funzioni premium disponibili, gli utenti possono contrassegnare il loro migliore amico come “Best Friends Forever“, vedere chi ha riguardato le loro Storie, personalizzare le icone dell’app e l’editor del tema, ottenere un badge di Snapchat+ e tanto altro ancora.

Snapchat+ offre due modalità di abbonamento in Italia. Gli utenti possono optare per l’addebito mensile di 3,99 euro, che equivale a un totale di 47,88 euro all’anno, oppure l’addebito annuale di 34,99 euro, equivalente a 2,92 euro al mese. Sorprendentemente, questi prezzi sono addirittura diminuiti rispetto al debutto di ottobre, quando il piano mensile costava 4,59 euro al mese.

Nonostante l’attuale periodo di rincari generalizzati, Snapchat ha scelto di offrire prezzi più convenienti ai suoi utenti italiani. Snapchat+ ha dimostrato di avere un seguito fedele di utenti che apprezzano le funzionalità premium offerte dal servizio. Mentre il social media continua a crescere e ad aggiornare il suo servizio per soddisfare le esigenze degli utenti, sarà interessante osservare come Snapchat+ si svilupperà nel prossimo anno. Con ulteriori novità e funzioni promettenti in arrivo, gli utenti possono aspettarsi un’esperienza ancora più coinvolgente.