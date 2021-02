Snapchat e Instagram: novità in tema di sicurezza degli utenti

In occasione dell’Internet Safer Day, celebrato il 9 Febbraio, le principali piattaforme di photo sharing, Snapchat e Instagram, sono risultate protagoniste, in modo ufficiale e non, di notizie riguardanti la sicurezza dei propri utenti, grazie al varo, annunciato o solo anticipato, di nuove funzionalità ad essi dedicate.

Su Snapchat, il sistema delle amicizie ricorda molto Facebook, visto che comporta, al contrario di Twitter, TikTok e Instagram, la vicendevolezza: il timore della piattaforma di Evan Spiegel è che la connessione con persone che non si conoscono anche nella realtà possa portare gli utenti a essere esposti a informazioni errate, ed a comportamenti dannosi. Per evitare tutto ciò, ma anche per far sì che si possano usare le Storie in modo più autentico e meno patinato, e che si possa far ricorso alle Snap Maps senza la paura di comunicare i propri spostamenti a semplici conoscenti, si è quindi annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità.

Quest’ultima, programmata nelle prossime settimane per Android e, anche su iOS, seppur nei mesi a venire, passa per la comparsa, sulla pagina de proprio profilo, di una notifica che, nel caso specifico, reciterà: “Snapchat è per veri amici“, tocca per rivedere il tuo elenco di amici“.

A quel punto, assecondando la richiesta in questione, si potrà scorrere l’elenco degli “amici” e, individuando persone con cui non si vuol (più) parlare, quelle aggiunte per errore, gli ex, ed altre categorie di persone non gradite, intervenendo dall’icona dei tre puntini in alto a destra, si potrà ricorrere all’opzione “Rimuovi“, senza la preoccupazione che alcuna notifica d’avvertimento venga recapitata alla persona eventualmente defalcata.

Anche Instagram non sembra essere restata a guardare. Secondo il leaker Alessandro Paluzzi (@alex193a) Instagram starebbe lavorando ad una funzione, ancora non palese al pubblico, che permetterebbe di bloccare più persone in un colpo solo, anche se, al momento, non sono ovviamente noti i tempi della relativa ed eventuale messa a disposizione in favore di tutta l’utenza.