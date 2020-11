Snapchat: counter degli iscritti per i creativi, profilo astrologico per tutti

Trascorso ormai un mese dal rilascio di una funzione che permette l’impiego di un vasto bouquet di tracce musicali suoi propri Snap, che il destinatario può agevolmente identificare ed ascoltare dopo un semplice swipe, Snapchat ha annunciato una novità a beneficio dei creators, ed una a favore degli utenti semplici.

Mettendosi alla pari con la rivale Instagram, che per molto tempo ha mostrato (prima di nasconderlo) il numero dei follower sui profili degli utenti, la piattaforma di Evan Spiegel ha comunicato la comparsa del counter dei follower anche sui propri profili, anche se non su tutti. A beneficiare di questa implementazione, infatti, sono i profili pubblici dei Creators, introdotti a Settembre e comprensivi di una breve bio, di link, informazioni di contatto, video e foto in evidenza, con strumenti per interagire al meglio con i follower e con i marchi.

Proprio in questo contesto, assecondando le richieste dei creativi, che cercavano un modo per mostrare la crescita della propria community, è stato introdotto il counter dei follower, che può essere disattivato o attivato dalle impostazioni, in modo che i brand possano decidere in modo più agevole quale utente sponsorizzare, senza dover chiedere prima, in privato, certe info necessarie a prendere la loro decisione.

Una novità che, invece va a beneficiare tutti gli utenti è quella sviluppata in collaborazione con l’astrologa dell’edizione americana del Cosmopolitan, Aurora Tower: nello specifico, si tratta del profilo astrologico dell’utente, individuato in base alla posiziona natale dei pianeti (es. Luna, Sole, Giove, Marte, etc) ed utile per valutare la compatibilità astrologica con i propri amici.

Per avvalersi di questa feature, basta toccare il segno zodiacale (su sfondo viola) che compare alla destra del proprio nome, nel profilo utente personale: a quel punto, completato il tutto con le info di data, ora, e luogo di nascita, si otterrà il profilo astrologico personale, che potrà essere salvato in locale sul telefono, condiviso mediante le Storie, o sharato con gli amici. Nell’eventualità che anche i propri friends abbiano attivato tale funzione, sarà possibile guardare il loro profilo astrologico, ma anche consultare un profilo di compatibilità che, in sostanza, spiega come un segno potrà impattare su un rapporto, secondo vari aspetti in particolare (es. armonia, tensioni, sostegno, attrazione, etc), con annesso un riassunto complessivo e generale di tale compatibilità.