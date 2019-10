Snapchat: condivisione dei post da Reddit, nuovo filtro AR con Spotify, accordi per sezione notizie

Smaltito il leggero calo in Borsa conseguente all’annuncio, da parte di Facebook, dello spin-off Threads, focalizzato sul permettere facili condivisioni con gli amici di Instagram, Snapchat ha ripreso il suo iter di innovazioni, siglando una sinergia con Reddit, integrando un filtro AR in collaborazione con Spotify, e preparando il terreno ad una ventura sezione dedicata alle notizie.

Nel primo caso, il portale di social news Reddit, con l’aggiornamento della companion app, permetterà ai propri utenti di condividere i post, (testi, immagini, link), tratti dai gruppi in regola o dalle com contrassegnate come “Sicuro per il lavoro” (Safe for Work), tramite l’apposito pulsante, anche su Snapchat per iOS (su Android arriverà più avanti), ove il contenuto, all’interno di una Snap Story o di uno Snap comparirà effigiato da un apposito sticker, comprensivo sia del logo di Reddit che di specifiche informazioni sulla sua fonte.

A quel punto, il destinatario che volesse leggere l’intero contenuto, non dovrà far altro che swipparvi verso l’alto perché sia portato all’interno dell’app Reddit per la conseguente consultazione del contenuto: nell’eventualità che Reddit non sia già preinstallato sul terminale del destinatario, quest’ultimo verrà condotto nell’App Store per poterlo scaricare.

Il 27 Ottobre, in India, si celebra – a suon di luci – la festa di Diwali, una sorta di Natale in cui si ricorda la vittoria del bene sul male. Per l’occasione Snapchat, sfruttando le Landmarker Lens, introdotte ad Aprile per arricchire dinamicamente specifici monumenti del mondo, permetterà agli utenti indiani che inquadreranno il “Portale dell’India” a Mumbai, di visualizzare specifici effetti 3D, all’insegna di un’esperienza in realtà aumentata che potrà essere impreziosita, prima della condivisione con gli amici, con apposite playlist (Diwali Shuffle, Diwali Bash, Diwali Drive) create da Spotify.

Nell’attesa che tale iniziativa, accompagnata anche dall’apertura di uffici in India, dia i propri frutti, portando più utenti indiani in aggiunta ai 203 milioni di iscritti attivi della piattaforma, Snapchat potrebbe varare anche una sua sezione di notizie, all’interno dell’app. Ne sono sicuri i redattori di The Information che, grazie alle confessioni di fonti mantenutesi anonime, hanno scoperto come il team di Evan Spiegel stia siglando accordi con vari editori, con l’obiettivo di portarne le notizie, forse in forma di pubblicità o di un’apposita sezione, all’interno della scheda Discover.