Skype: nuove funzionalità in arrivo per computer e lato mobile

L’attuale pandemia, con annesso lockdown, ha cagionato un forte aumento nel ricorso ai software per i meeting online, tra cui Zoom e Teams, ed a quelli per le videochiamate, come nel caso di Skype, appena soggetto, con l’ultimo aggiornamento, a diverse migliorie funzionali.

Nelle scorse ore, Microsoft ha confermato la distribuzione della release 8.67 di Skype, con un dettagliato changelog che ha permesso di apprezzare, su computer Windows, Linux e MacOS, l’arrivo della “modalità insieme” (together mode) che, in alternativa alla Large Grid Mode, che mostra tutti i partecipanti a una chiamata in una griglia estesa, renderà più reali le riunioni online, visualizzandone i partecipanti all’interno di uno stesso ambiente virtuale.

Sempre col medesimo update, è giunta in dote anche la disponibilità di un maggior numero di sfondi personalizzati, come pure la facoltà, anche a chiamata in corso, di aggiungere un contatto ricorrendo (oltre che al nome account) anche al suo numero di telefono (in luogo del consueto nome account).

La release 8.67 di Skype è stata distribuita anche lato mobile, con la versione per Android, scaricabile dal Play Store o dalla repository online di ApkMirror, che ha portato agli users del software Microsoft il supporto a diverse funzioni introdotte sugli smartphone da Android 11. Nello specifico, dopo aver attivato le notifiche a bolle nell’opportuna sezione (App e notifiche> Notifiche> Bolle) delle Impostazioni del robottino verde, quelle relative a Skype appariranno nella sotto-sezione “Conversation Space” (Conversazioni), con – tra i vari pulsanti di corredo – quello che permette di traslare la notifica di una chat in una bolla flottante.

Quest’ultima potrà essere spostata in qualsivoglia posto, e manterrà la conversazione sempre in primo piano, anche nel mentre si fa altro: dulcis in fundo, Skype risulta anche compatibile con la funzione “Priority Conversations” che fa comparire talune conversazioni anche sulla schermata di blocco dell’Android-fonino.