Skype: maxi aggiornamento con tante novità e il traduttore universale Ai based

Nel mentre Redmond è ancora impegnata nell’investigare sul maxi down che ha coinvolto anche alcuni servizi di Microsoft, tra cui Skype, proprio la celebre applicazione di chiamate e videochiamate over IP, versata anche nella messaggistica, si è cimentata un corposo aggiornamento che, nel dettaglio, è così vasto da emulare quasi gli update del rivale Telegram.

Secondo quanto emerso, il changelog della release 8.93 porta diverse novità per Skype, non solo a livello d’interfaccia, con la revisione delle impostazioni e nuove personalizzazioni, ma anche nella sostanza, con il suggerimento dei contenuti e l’arrivo della traduzione vocale naturale. Addentrandoci nei dettagli, si parte con le novità pensate per le versioni web, Windows, Mac, Linux, di Skype. Qui sono stati introdotti miglioramenti prestazionali e correzioni dei bug, ma non solo.

Dall’app Skype si può gestire facilmente le impostazioni dell’ID di colui che chiama. Sono messi a disposizioni poi diversi colori per personalizzare il proprio tema in-app. In merito alle traduzioni, nel caso un interlocutore parli in una lingua diversa dalla nostra, Skype Translator tradurrà in automatico e in tempo reale nella nostra lingua dopo aver riconosciuta quella di partenza e l’utente potrà usare la propria voce durante una chiamata tradotta all’interno della piattaforma.

Molte di queste novità sono arrivate anche lato mobile, sui sistemi operativi iOS e Android, basti pensare alla personalizzazione del tema, alle novità dell’ID chiamante, ai miglioramenti prestazionali e alle correzioni di bug, senza contare le implementazioni attinenti alle traduzioni.

Restando nel novero delle novità distribuite lato Android e iOS, con la funzione “Extra! Extra! Leggi tutto” però si potrà anche essere informati e restare al corrente delle ultime novità e trend. Sarà possibile, via funzione “Contattami qualche volta“, aggiungere facilmente un nuovo contatto sul cellulare, scansionando per connettersi il relativo codice QR. Con “Lookin’ fresco” arrivano invece alcune rivisitazioni anche in favore delle videochiamate.