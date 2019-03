Skype: in test le opzioni per gestire gli SMS, e l’anteprima delle immagini

Skype, il celebre programma nato per agevolare le telefonate tramite internet (VoIP), già impegnato in diverse altre sperimentazioni (es. le videochiamate sino a 50 elementi), non dorme certo sugli allori e, merito anche del supporto della casa madre Microsoft, si è portato avanti con i test di altre interessanti funzionalità, come la gestione degli SMS e l’anteprima delle immagini da condividere.

Le nuove funzioni cui il colosso di Redmond sta lavorando possono essere già testate dagli utenti, su ogni dispositivo desktop animato da Windows, a patto di aderire al programma Insider dell’app Skype (impostazioni, guida e feedback, in basso): a quel punto, infatti, accedendo al Windows Store, verrà concesso il download della release 14.42.37.0 di Skype Preview.

In essa, secondo quanto emerso, all’interno delle Impostazioni dedicate ai messaggi, la voce SMS presenta due nuove opzioni: con la prima (“Tramite SMS Skype“), in sostanza, viene permesso di inviare degli SMS pagando col credito presente nell’account Skype personale, mentre – con la seconda, ovvero “Tramite il telefono con SMS Connect” – dopo un processo di pairing, diventa possibile visionare i messaggini ricevuti sul telefono, e rispondere ad essi. Il tutto, quindi, senza abbandonare Skype, ed essere costretti ad impugnare il proprio smartphone.

La seconda novità, invece, riguarda un sistema di preview per le immagini, inserito nelle chat, in modo da poter controllare una data immagine (basterà selezionarne una o più di una) prima d’averla inviata alla controparte. A questo punto, grazie ad un pulsante in capo all’anteprima, sarà possibile anche bloccare il tutto eliminando l’anteprima e, quindi l’invio dell’immagine, o proseguire digitando una didascalia che accompagni l’immagine.

Attualmente, le novità menzionate, relative all’ultima beta di Skype Preview per sistemi desktop, non risultano ancora accessibili lato mobile, ovvero ricorrendo alle applicazioni destinate agli smartphone, Android o iOS, ove certo arriveranno in un secondo momento, in modo da migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.