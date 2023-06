Quest Plus: il nuovo servizio di abbonamento per la realtà virtuale

La realtà virtuale è una tecnologia che permette di immergersi in mondi virtuali, interagendo con essi attraverso visori e controller. Si tratta di un settore in forte crescita, che offre sempre più opportunità di divertimento, apprendimento e socializzazione. Tra i dispositivi di realtà virtuale più popolari e innovativi c’è l’Oculus Quest 2, prodotto da Oculus, una società controllata da Facebook.

Questo visore si distingue per la sua facilità d’uso e la sua libertà di movimento, in quanto non richiede né fili né un PC per funzionare. Basta indossarlo e accenderlo per entrare nel mondo VR. Tuttavia, per poter sfruttare al meglio le potenzialità dell’Oculus Quest 2, è necessario avere accesso a una varietà di contenuti VR, tra cui giochi, applicazioni, film ed esperienze. Questi contenuti sono disponibili sullo store online di Oculus, ma hanno dei costi che possono variare da pochi euro a decine di euro. Inoltre, lo spazio di archiviazione del visore è limitato, il che significa che non si possono scaricare tutti i contenuti che si vogliono.

Per risolvere questi problemi e offrire un servizio più vantaggioso agli utenti, Oculus ha lanciato Quest Plus, un nuovo servizio di abbonamento mensile che permette di accedere a una libreria di oltre 100 titoli VR selezionati, tra cui alcuni dei più famosi e apprezzati come Beat Saber, Superhot VR, Moss e The Walking Dead: Saints & Sinners.

Quest Plus costa 9,99 euro al mese e offre diversi vantaggi agli utenti. Innanzitutto, si può risparmiare sui costi dei singoli giochi e applicazioni, che possono arrivare anche a 30 euro l’uno. Inoltre, si ha la possibilità di scoprire e provare nuovi contenuti ogni mese, grazie al catalogo in continua espansione. Infine, si può usufruire di sconti esclusivi e di funzionalità aggiuntive come il cloud storage e il multiplayer. Per abbonarsi a Quest Plus, basta avere un dispositivo Oculus Quest 2 e un account Facebook.

Il servizio è disponibile in 24 paesi, tra cui l’Italia, e offre una prova gratuita di 14 giorni per i nuovi iscritti. Si può disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza penali. Quest Plus è una novità interessante per gli appassionati di realtà virtuale, che potranno godere di una maggiore varietà e qualità dei contenuti a un prezzo conveniente. Il servizio potrebbe anche attirare nuovi utenti verso il mondo VR, rendendolo più accessibile e invitante.