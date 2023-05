Progetto 92: ecco come sarà il social di Instagram rivale di Twitter

Nei giorni scorsi sono emerse le prime indiscrezioni su un social anti Twitter ideato da Instagram. A quanto pare le indiscrezioni erano esatte, visto che ne sono emerse altre che dettagliano sia diverse funzioni del nuovo social di testo che il suo timing di arrivo agli utenti.

Secondo la programmatrice Lia Habermann, Meta avrebbe tenuto degli incontri con vari creators, cui esporre la sua idea di social basato sul testo. Il social è noto internamento come P2, Barcelona e Progetto 92. A quanto pare, secondo le schermate condivise, dovrebbe esservi un feed in cui, assieme ai consigli, vi saranno i post dei profili che si seguono. In merito ai post, saranno di massimo 500 caratteri (più dei 240 abituali di Twitter) e potranno essere corredati con foto, collegamenti e video, che dovranno avere una durata massima di 5 minuti.

Con i post si potrà interagire in vario modo, ovvero apprezzandoli, ricondividendoli e rispondendovi. Vi sarà una forte integrazione con Instagram: in pratica ci si potrà loggare con username e password del photo sharing e, da quel momento, si potrà importare il nome utente, i follower, la biografia e la verifica che si hanno su IG. Trattandosi di un’app decentrata, vi sarà piena compatibilità con le app di terze parti, tra cui Mastodon, tanto che i relativi utenti potranno cercare e interagire col nostro account sul nuovo social.

In termini di sicurezza verranno trasferiti da Instagram le parole nascoste e gli account bloccati e saranno importate le relative linee guida della Community. Come sicurezza, sarà possibile bloccare e segnalare, ma anche avere il pieno controllo sulle risposte e le menzioni, anche nell’ottica di evitare e ridurre lo spam. Per ora non sono previste opzioni di monetizzazioni, quanto meno a questo stadio di sviluppo, ma non è escluso che arrivino in futuro.

Come timing, molte delle ipotesi di queste ore caldeggiano la probabilità che il nuovo social a base testo, fondato su Instagram, arrivi agli utenti nel mese di Giugno, sebbene non sia chiaro se l’esordio avverrà con una fase ad accesso limitato, come ad esempio sta avvenendo per un’altra alternativa di Twitter, BlueSky di Jack Dorsey.