Pinterest: in roll-out la scheda Oggi con idee e suggerimenti in tendenza

Dopo le interessanti indiscrezioni dello scorso mese, relative all’interesse per il mondo delle “community class”, è tempo anche di novità concrete, in pronto rilascio nel relativo client iOS e Android, con la piattaforma ispirazionale Pinterest che, implementate a favore dei creativi con profilo business le sue Storie in quel di Settembre, ora a favore di tutti gli utenti nostrani ha messo a disposizione la nuova scheda “Oggi”.

Confortata da numeri che le sorridono, con 500 milioni di download messi a segno solo su Android, il raddoppio delle ricerche rispetto al 2019, a fronte del quale anno oggi è salita dell’80% la creazione di nuove bacheche, la piattaforma Pinterest, quasi a voler inseguire Twitter da sempre molto adoperata per informarsi sull’attualità, ha annunciato l’integrazione nel suo client mobile della nuova scheda “Oggi”, nella parte alta della sua interfaccia Home, in cima al Feed principale.

Quest’ultimo, da sempre personalizzato, continuerà a variare, come idee e suggerimenti, in base a quelle più cercate e/o salvate nelle proprie bacheche dall’utente, mentre la neonata scheda Oggi offrirà una visione di insieme su contenuti che rispecchieranno quel che sta accadendo nel mondo, o che è più di tendenza sulla piattaforma.

I contenuti in questione, curati inizialmente dal team di Pinterest, e che in seguito vedranno la partecipazione di guest editor rappresentati da marchi, editori e creativi italiani (es. ClioMakeup, Westwing Italia, Harper’s Bazaar Italia, Siciliani Creativi), saranno quotidianamente 5, visionabili attraverso uno scroll verticale che, andando a ritroso, per coloro che se lo fossero perso, permetterà anche di consultare ciò che è stato considerato in tendenza nei giorni precedenti.

Al momento, la novità, come accennato in corso di distribuzione sul client Pinterest per Android e iOS, risulta essere già operativa per molti utenti, i quali possono così consultare i pin selezionati per creare il presepe o decorare la tavola e l’albero per le festività natalizie.