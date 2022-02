Pinterest: in roll-out il test dei mobili via smartphone in realtà aumentata

Secondo Foresights Factory, tramite la piattaforma d’analisi delle tendenze Collision, il 34% dei consumatori globali considera quello mobile come il canale preferito degli acquisti, senza contare che, dall’inizio della pandemia, gli acquisti lato mobile sono aumentati per il 40% dei consumatori, con addirittura il 50%, se si parla di appartenenti alla generazione Z o dei Millennial, che non farebbe mai acquisti senza il proprio telefono.

Tra le altre tendenze in ambito e-commerce, non meno importanti sono i dati forniti da Shopify, secondo cui aggiungendo elementi 3D ai propri shop i commercianti hanno incrementato le conversioni (in acquisti) del 94% mentre coloro che hanno aggiunto elementi 3D in AR sono arrivati sino a quote del 250%.

Considerando tali dati, il social network Pinterest nato attorno alle immagini da pinnare nelle bacheche digitali, forte del fatto che ogni mese milioni di persone eseguono ricerche nella sua piattaforma per trovare oggetti da cui farsi ispirare o da comprare via pin acquistabili, ha annunciato una estensione della sua tecnologia Try On, in precedenza limitata agli oggetti del settore beauty ove – applicata a oltre 14 mila pin acquistabili (che permettevano di provare sulla proprie persona, mediante la fotocamera Lens dell’app, vari tipi e gradazioni di rossetto od ombretto) – aveva ottenuto il risultato di incrementare di 5 volte gli acquisti rispetto ai classici pin acquistabili privi di realtà aumentata.

Nello specifico, il nuovo step, che prende esempio da qualcosa di analogo fatto per tempo anche da Ikea e Amazon, prevede che la tecnologia per la realtà aumentata (Try On) della fotocamera in-app di Pinterest sia stata arricchita della funzione “Prova per arredamento d’interni” che permetterà agli utenti di provare come stiano nei propri ambienti domestici (o di ufficio) determinati complementi di arredo, tratti da oltre 80mila pin acquistabili forniti da partner del furnishing del calibro di Crate & Barrel, Wayfair, CB2, West Elm e Walmart.

La novità, in roll-out attualmente negli USA, con previsione di un successivo lancio nei mercati globali, sia sul client iOS che su quello Android di Pinterest, può essere facilmente adoperata in pochi passaggi. Nello specifico, gli utenti non devono far altro che scegliere un pin acquistabile supportato in AR, toccare la voce “Prova nel tuo spazio” e regolare l’articolo nel proprio ambiente, potendone anche sfogliare le caratteristiche, tra cui il prezzo, per poi – tramite un ulteriore tocco sul pin – essere portati alla pagina d’acquisto del relativo rivenditore, ove completare la transazione.