Piccole novità per Gboard e Google Foto e Maps senza telefono su smartwatch

Non sempre il miglioramento di una piattaforma passa per l’introduzione di grandi funzionalità. Spesso basta anche un piccolo ritocco, come appena apprezzato su Google Foto e Gboard, mentre su Google Maps è arrivata un’attesa miglioria per chi usa gli smartwatch Samsung con Wear OS.

La prima piccola novità in quota Google coinvolge alcuni smartwatch Samsung compatibili, come i modelli Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5 e Watch 5 Pro, in quanto animati dal sistema operativo Wear OS. Come anticipato durante la presentazione del wearable Galaxy Watch 5, e confermato la scorsa settimana, Google ha avviato il rilascio di una novità, tramite un aggiornamento lato server che non richiederà all’utente alcuna azione, che permetterà di fruire della navigazione di Google Maps direttamente dal polso, senza la necessità di avere uno smartphone collegato o acceso.

Tale novità, che va a beneficio di chi fa sport e non vuol portarsi lo smartphone dietro, ma anche di chi si ritrova col telefono scarico e l’esigenza di muoversi in un territorio sconosciuto, richiede solo che lo smartwatch sia almeno connesso a una rete Wi-Fi, o che sia provvisto dell’opzione per il 4G LTE. Espletato questo requisito (assieme a quello di Wear OS), basta portarsi nelle impostazioni di Maps da polso e, nella sezione Modalità di avvio, scegliere – sotto “La navigazione verrà avviata su” – la seconda opzione, ovvero “solo orologio” (laddove la prima è “automatico”), per iniziare il “viaggio a piedi, in bicicletta o in auto“.

Su Google Foto, lato mobile e web, arrivano due piccoli ritocchi terminologici, che rendono più chiaro l’uso di alcune funzioni. Nello specifico, la voce “Backup e sincronizzazione”, con l’opzione per avviare o disattivare il backup sul proprio cloud, ora assume la denominazione di “Backup“, ritenendo in sostanza sottinteso il fatto che da tale operazione ne conseguirà la sincronizzazione dei propri media sugli altri device connessi.

La modalità di upload non si chiamerà più “Dimensioni caricamento” ma “Qualità del backup“, offrendo sempre le medesime due opzioni di scelta, ovvero se caricare le foto in qualità originale o compressa.

Gboard, la tastiera virtuale di Android, è arrivata alla beta 12.6 che, analizzata dai leaker di 9to5google, ha permesso di notare il rilascio di una piccola miglioria al layout della tastiera sui tablet, visto che il pulsante posto in basso a destra non è più quello che nasconde la tastiera ma quello che richiama la pagina dei numeri e dei simboli. Nel codice, poi, si annidano alcuni ritocchi non ancora palesi. Nello specifico, i comandi e i suggerimenti potrebbero apparire all’interno di pulsanti dagli angoli arrotondati, simili ai tasti funzione delle tastiere fisiche, col primo pulsante che nasconderebbe tutti i comandi accessori, premendo sulle cui icone sarebbe possibile riordinare e trascinare tali comandi nella toolbar principale.