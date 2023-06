Netflix su Android TV con il supporto al frame rate matching: un’esperienza di visione migliore

Netflix, la piattaforma di streaming più popolare al mondo, ha recentemente annunciato una nuova funzionalità che farà felici gli utenti di Android TV. L’azienda ha implementato il supporto al frame rate matching su dispositivi Android TV con Google TV, garantendo un’esperienza di visione più ottimizzata e di alta qualità.

Il frame rate matching è una tecnologia che consente di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del televisore con il frame rate del contenuto che si sta guardando. Questo significa che i video vengono riprodotti esattamente alla stessa velocità con cui sono stati registrati, evitando così problemi come lo stuttering o l’effetto di scia durante la riproduzione. Prima di questa aggiunta, gli utenti di Android TV potevano trovarsi di fronte a piccoli inconvenienti come rallentamenti o scatti durante la riproduzione di contenuti su Netflix.

Questo era particolarmente evidente quando si guardavano film o serie TV con un frame rate diverso da quello predefinito del televisore. Ad esempio, se si stava guardando un film a 24 frame al secondo su un televisore con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, poteva verificarsi una discrepanza che avrebbe influenzato l’esperienza di visione. Grazie all’integrazione del frame rate matching,

Netflix su Android TV con Google TV ora è in grado di adattare automaticamente il frame rate del contenuto in base alle capacità del televisore. Questo significa che gli utenti potranno godere di un’esperienza di visione più fluida e senza interruzioni, indipendentemente dal frame rate del contenuto che stanno guardando. Questa nuova funzionalità rappresenta un passo avanti significativo per gli appassionati di Netflix che utilizzano Android TV.

Ora potranno godersi i loro film, serie TV e documentari preferiti con una qualità di riproduzione ancora migliore, avvicinandosi il più possibile all’esperienza di visione cinematografica desiderata. L’integrazione del frame rate matching su Android TV sottolinea l’impegno di Netflix nel fornire un’esperienza di streaming di alta qualità ai propri utenti. L’azienda continua a investire in tecnologie innovative e ad aggiornare costantemente le sue piattaforme per offrire una vasta gamma di funzionalità e garantire che i contenuti siano riprodotti nel modo migliore possibile.

Inoltre, l’integrazione del frame rate matching su Android TV potrebbe anche aprire la strada a future implementazioni simili su altre piattaforme e dispositivi. Gli utenti potrebbero presto beneficiare di un’esperienza di visione ottimizzata anche su smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.