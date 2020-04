Netflix: attiva la funzione blocca schermo, sinergia con Bixby Voice

Netflix, il celeberrimo servizio di video streaming on demand ideato da Reed Hastings, dopo aver bloccato – causa coronavirus – le riprese per tutte le sue produzioni (Stranger Things 4 compreso), messi ormai a regime i nuovi strumenti per il parental control, ha aggiornato ripetutamente la sua app per Android, portando all’esordio sia un’utile funzione “blocca schermo” che una migliorata integrazione con gli smartphone Samsung.

Nonostante molti display siano tecnologicamente equipaggiati per riconoscere i tocchi accidentali, questi ultimi sono sempre molto frequenti sui pannelli visivi degli smartphone, a causa delle cornici particolarmente esili di questi ultimi: in conseguenza di ciò, può capitare che, nel vedere un film, o un serial, accidentalmente lo si possa interrompere, o spoilerare saltando involontariamente alla fine.

Netflix, conscia di ciò, ha implementato una funzione “blocca schermo” che compare, a riproduzione avviata, nel panel dei comandi, assieme – nel caso dei film – a quelli per gestire audio o sottotitoli o – nel caso delle serie – a fianco di quelli per saltare da una puntata all’altra. Attivata la feature in oggetto, l’interfaccia di riproduzione di Netflix, comprensiva della linea di avanzamento, e del pulsante Play/Pausa, verrà disattivata e sostituita, a ogni tocco del display, da un lucchetto. Per tornare alla situazione antecedente, e poter controllare di nuovo la riproduzione in corso, sarà sufficiente toccare due volte (la seconda chiederà conferma delle intenzioni) l’icona del lucchetto.

Al momento, la funzione “blocca schermo” sembra essere già implementata, via attivazione da server remoto, su Netflix per Android, con la controparte iOS che potrebbe accoglierla nelle prossime settimane.

Infine, non meno importante, quanto meno per i possessori di uno smartphone / tablet Samsung, arriva la compatibilità col concierge virtuale Bixby Voice che, al pari di quanto già fattibile con Google Assistant, permetterà di far partire la riproduzione dei contenuti usando semplicemente i comandi vocali, a mani libere.