MWC 2023: Google annuncia tante novità sofrware. Ecco le più interessanti

Ascolta questo articolo

In occasione del MWC 2023, onde fruttare la visibilità del day one della kermesse spagnola, Google, nel suo simpatico stand (con agrumi montati a rappresentare la testa di un robottino antenne comprese), ha annunciato diverse novità software per Android, ChromeOS e Wear OS, con un occhio di riguardo a fattori come l’accessibilità, la portabilità e la connettività.

“Presto“, questa la finestra di rilascio di questa novità, verrà distribuita un aggiornamento di Far Pair che aiuterà nel connettere le nuove cuffie (e auricolari) Bluetooth ai Chromebook: in pratica basterà che le stesse siano già associate al proprio smartphone Android perché il proprio portatile con ChromeOS (e lo stesso account) le riconosca e vi si colleghi in automatico. Sempre nell’ambito audio, per accontentare coloro che ancora possono fruire dello smart working (sempre più abiurato dalle aziende hi-tech), Google ha affermato che Google Meet supporterà la cancellazione / filtraggio del rumore di fondo su un maggior numero di device mobili Android.

Arriva già oggi su ChromeBeta e presto per tutti gli utenti l’aggiornamento che permetterà, facendo salvo il layout della pagina, di ingrandire tutti i contenuti in essa presenti, video, testi, e immagini, sino al 300%. L’utente poi non dovrà settare ogni volta la dimensione preferita del contenuto, visto che potrà settarne una predefinita da trovarsi a disposizione a ogni avvio del browser. In ottica produttività, Google Keep includerà un widget perché, dalla Home, si possano visualizzare i promemoria, gestire le note, spuntare gli elenchi delle cose da fare mentre, da smartwatch, basterà toccare un quadrante per creare to-do-list e nuove note.

Su Google Drive per Android arriva la possibilità di annotare a mano libera o con l’uso di un pennino i PDF: l’utente potrà usare il tratto inchiostro preferito, usare l’evidenziatore per salvare il testo più importante e creare una copia dei documenti annotati. In ottica accessibilità su Wear OS arrivano nuove modalità. Lato audio per limitare il disorientamento dell’audio separato arriva la modalità audio mono, mentre in tema visuale arriva la modalità in scala di grigi e quella con la correzione del colore.

Emoji Kitchen, la funzione di Gboard per mixare le emoji di Google, ora guadagna nuove combinazioni, nuove squadre di basket e opzioni primaverili. Sempre come novità divertenti, dalla prossima settimana si noteranno in Google Wallet nuove animazioni (es. allegri pinguini) quando si toccherà per convalidare le transazioni