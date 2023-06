Microsoft Teams si anima con gli sfondi divertenti e inclusivi per le videochiamate

Microsoft ha annunciato mercoledì 21 Giugno che gli utenti di Microsoft 365 che fanno parte del programma Insider possono già testare gli sfondi animati di Teams, la piattaforma di videoconferenza dell’azienda.

Questa è una delle novità che la Microsoft ha promesso di portare su Teams durante l’evento Ignite 2023, tenutosi a Settembre. Gli sfondi animati permettono agli utenti di personalizzare lo scenario delle loro videochiamate con immagini dinamiche e divertenti, come un acquario, una foresta o una città. Secondo la Microsoft, gli sfondi animati sono stati creati per riflettere la personalità e l’umore degli utenti, oltre a offrire più opzioni di accessibilità e inclusione.

Per usare gli sfondi animati, basta cliccare sull’icona dei tre puntini nell’angolo in basso a destra dello schermo durante una videochiamata e selezionare l’opzione “Applica sfondo“.

Poi, è possibile scegliere tra le immagini statiche o animate disponibili nella galleria di Teams. Microsoft afferma che gli sfondi animati sono oculatamente ottimizzati per consumare poca larghezza di banda e non influire sulla qualità della chiamata. La novità è disponibile solo per gli utenti di Microsoft 365 che fanno parte del programma Insider, che permette di testare le nuove funzionalità di Teams prima del lancio ufficiale.

Per iscriversi al programma, è necessario accedere alle impostazioni di Teams e cliccare sulla scheda “Informazioni“. Poi, è possibile scegliere tra i canali “Beta“, “Aggiornamento attuale” o “Anteprima”. Ogni canale ha un livello diverso di stabilità e frequenza di aggiornamenti.

La Microsoft non ha informato quando gli sfondi animati di Teams saranno disponibili per tutti gli utenti di Microsoft 365, ma è probabile che ciò avvenga nei prossimi mesi. L’azienda ha anche annunciato altri miglioramenti per Teams durante l’evento Ignite 2023, come l’integrazione con Copilot, lo strumento di intelligenza artificiale che aiuta nella produttività e nella creatività degli utenti. Teams è una delle piattaforme di videoconferenza più popolari del mondo, con più di 300 milioni di utenti attivi al mese. Il servizio offre funzionalità come chat, condivisione di file, riunioni online, webinar, trasmissioni in diretta e telefonia. Teams fa parte del pacchetto Microsoft 365, che include anche Word, Excel, PowerPoint, Outlook e altri applicativi di ufficio.