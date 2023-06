Microsoft annuncia il nuovo Outlook per Windows 11: addio a Posta e Calendario

Microsoft ha annunciato una grande novità per i suoi utenti Windows 11: il nuovo client Outlook sostituirà le app Posta e Calendario, che andranno in pensione a partire dal 2024.

Si tratta di una mossa che conferma l’impegno di Microsoft nel contesto delle app e servizi per i suoi PC Windows, con aggiornamenti e novità che vanno di pari passo con i rinnovamenti di Windows 11.Il nuovo Outlook sarà il client di riferimento per la gestione della posta elettronica, del calendario, dei contatti e delle attività su Windows 11. Microsoft ha spiegato che il nuovo Outlook offrirà un’esperienza unificata e moderna, basata su quella web, con una nuova interfaccia grafica e funzionalità avanzate. Il nuovo Outlook sarà preinstallato sui nuovi PC con Windows 11, senza le app Posta e Calendario. Questo accadrà a partire dal 2024. Chi possiede già un PC con Windows 11 potrà scaricare il nuovo Outlook dal Microsoft Store o dal sito web di Microsoft.

Le app Posta e Calendario saranno comunque disponibili al download fino a settembre 2024, per chi volesse continuare a usarle. Tuttavia, dopo quella data, le app non saranno più scaricabili ufficialmente e non riceveranno più supporto da parte di Microsoft. Si presume che il prossimo grande aggiornamento di Windows 11, previsto per settembre 2024, verrà distribuito con il nuovo Outlook preinstallato. Questa notizia non suona proprio come una sorpresa: da qualche tempo ormai Microsoft sembra aver abbandonato lo sviluppo di Posta e Calendario, che non hanno ricevuto aggiornamenti significativi negli ultimi mesi. Al contrario, il nuovo Outlook è stato oggetto di diverse anteprime e test da parte degli utenti Insider, che hanno potuto apprezzare le sue potenzialità.

Il nuovo Outlook promette di essere un client completo e versatile, in grado di soddisfare le esigenze di comunicazione e organizzazione dei professionisti e dei privati. Tra le sue caratteristiche principali ci sono: una nuova interfaccia grafica, ispirata a quella web, con una barra laterale personalizzabile e una modalità scura, una gestione avanzata della posta elettronica, con la possibilità di creare regole, filtri, cartelle ed etichette, oltre a integrare diversi account e servizi, un calendario integrato, con la possibilità di visualizzare gli eventi in diversi modi, creare inviti, sincronizzare i calendari di altri servizi e ricevere notifiche, una rubrica dei contatti, con la possibilità di gestire i dati personali e professionali dei propri contatti, creare gruppi e sincronizzare i contatti di altri servizi, una sezione dedicata alle attività, con la possibilità di creare liste, impostare scadenze, priorità e promemoria, oltre a integrare le attività di altri servizi come To Do o Planner.

Microsoft ha dichiarato che il nuovo Outlook sarà compatibile con tutti i principali protocolli e standard di posta elettronica, come IMAP, POP3, Exchange e Gmail. Inoltre, il nuovo Outlook sarà integrato con altri servizi Microsoft come OneDrive, Skype, Teams e Office. Microsoft invita tutti gli utenti Windows 11 a provare il nuovo Outlook e a lasciare il proprio feedback per migliorare ulteriormente il prodotto. Per maggiori informazioni sul nuovo Outlook è possibile visitare il sito web ufficiale: microsoft.com/it-it/microsoft-365/outlook-for-windows-11