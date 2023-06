Meta testa i Reels di Instagram su Quest, il suo visore VR

Meta, la società precedentemente nota come Facebook, sta testando una nuova funzione che permette di guardare i Reels di Instagram, i brevi video virali simili a TikTok, sul suo visore VR Quest.

La funzione è ancora in fase sperimentale e non è disponibile per tutti gli utenti, ma alcuni hanno condiviso le loro impressioni online. I Reels di Instagram su Quest si presentano come una griglia di video fluttuanti nello spazio virtuale, che l’utente può selezionare e guardare con il controller o con il movimento della testa. I video sono accompagnati dal suono e dai commenti degli altri utenti, e l’utente può anche lasciare il proprio commento o mettere un like.

Inoltre, è possibile filtrare i video per categoria, come divertimento, sport, musica, moda e così via. La funzione sembra essere pensata per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente ai fan dei Reels, che possono godersi i contenuti preferiti in un ambiente tridimensionale e interattivo.

Tuttavia, alcuni utenti hanno espresso delle critiche o dei dubbi sulla qualità e l’utilità della funzione. Ad esempio, alcuni hanno lamentato che i video sono troppo piccoli e sfocati, e che non si adattano bene alla risoluzione del visore VR. Altri hanno sottolineato che la funzione è poco originale e che non sfrutta appieno le potenzialità della realtà virtuale.

Infine, alcuni hanno messo in dubbio l’interesse dei Reels in generale, affermando che si tratta di contenuti banali e ripetitivi. Meta ha dichiarato che si tratta di un test limitato e che sta raccogliendo i feedback degli utenti per migliorare la funzione. Non è chiaro se e quando la funzione sarà lanciata ufficialmente per tutti gli utenti di Quest. Meta ha anche detto che sta lavorando ad altre funzioni per integrare i suoi servizi social con la realtà virtuale, come la possibilità di creare e condividere i propri Reels in VR.