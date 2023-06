Meta Quest Pro e Meta Quest 2: come cambia la realtà virtuale con l’aggiornamento software V55

Meta, la nuova denominazione di Facebook per il suo ecosistema di realtà virtuale e aumentata, ha recentemente lanciato il suo visore VR più avanzato: il Meta Quest Pro. Si tratta di un dispositivo pensato per aziende e professionisti, che offre diverse innovazioni rispetto al modello consumer Meta Quest 2.

Tra queste, spiccano la risoluzione di 2448×2448 pixel per occhio, il campo visivo di 120 gradi, il tracking oculare e facciale, il supporto al 5G e la batteria da 6.000 mAh. Il Meta Quest Pro ha anche un prezzo decisamente più elevato rispetto al Quest 2: costa infatti 1799 euro, contro i 449 euro del modello base. Tuttavia, Meta sostiene che il Quest Pro sia il visore VR più potente e versatile sul mercato, in grado di offrire esperienze immersive e collaborative in vari ambiti come l’istruzione, la medicina, l’architettura e l’intrattenimento.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni dei suoi visori VR, Meta ha rilasciato l’aggiornamento software V55, che porta diverse novità e ottimizzazioni sia per il Quest Pro che per il Quest 2.

Tra le principali caratteristiche di questo update, troviamo un aumento del 50% della potenza di CPU e GPU grazie al nuovo SoC Snapdragon XR2 Plus, che permette di eseguire applicazioni e giochi più esigenti e fluidi, un miglioramento dell’interfaccia utente con una nuova sezione Esplora che consente di scoprire facilmente nuovi contenuti VR e di accedere ai preferiti, una maggiore personalizzazione del proprio avatar con nuove opzioni di capelli, occhiali, accessori e abbigliamento, una funzione di registrazione vocale che permette di registrare e condividere clip audio con gli amici o con la community.

C’è anche una modalità notturna che riduce la luminosità dello schermo e filtra la luce blu per proteggere gli occhi e favorire il sonno. Con queste novità, Meta dimostra di voler puntare sempre di più sulla realtà virtuale come una piattaforma sociale e innovativa, in grado di connettere le persone e di offrire esperienze uniche ed emozionanti. I visori Meta Quest Pro e Meta Quest 2 sono disponibili sul sito ufficiale di Meta Store.