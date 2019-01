Messenger sta testando, anche su Android, la cancellazione dei messaggi inviati

Gran parte delle principali applicazioni di messaggistica istantanea, attualmente, consente di cancellare un messaggio spedito, ma non ancora letto, entro un determinato lasso di tempo (su WhatsApp, entro un’ora). Una delle poche app di settore a non avere ancora una feature simile era Messenger che, però, presto potrebbe colmare tale lacuna, anche su Android.

Non molte settimane fa, alcuni screenshot confermarono l’avvio dei lavori, sulla versione iOS di Messenger, relativi ad una funzione che avrebbe permesso di cancellare i messaggi privati spediti, in modo analogo – per opzioni possibili – a quanto implementato a suo tempo su WhatsApp.

La stessa cosa, probabilmente, avverrà anche su Android. A darne conferma è un partecipante al forum “Reddit” che, coinvolto nel test in questione, ha pubblicato in rete alcune schermate atte a dimostrare il modus operandi della feature: secondo quanto appare, sarà possibile cancellare un messaggio sino a 10 minuti dalla spedizione del medesimo, ma non solo.

Nel selezionare quanto spedito e da cancellare, tramite una pressione prolungata del medesimo, apparirà un pop-up di scelta, che chiederà all’utente di optare per la cancellazione del messaggio solo per se stessi (“Rimuovi solo per te”), o per tutti (“Rimuovi per tutti”: compreso il destinatario, dunque). A quel punto, effettuata una scelta, un secondo pop-up, questa volta di allerta, informerà con un’eloquente didascalia sulle conseguenze della mossa, chiedendo se si intenda annullarla, o confermarla. Ovviamente, il tutto produrrà dei promemoria, pubblicati nella propria, o anche nell’altrui chat.

Al momento, non sono emersi pronunciamenti ufficiali in merito alle tempistiche di introduzione della funzione per cancellare i messaggi su Messenger, anche se – a suo tempo – il responsabile dell’app, Stan Chudnovsky, confermò che i messaggi cancellati sarebbero rimasti per qualche tempo nei server di Facebook, onde verificare che non avessero violato qualche policy aziendale, e nel caso – in merito ad essi – fosse arrivato qualche reclamo.