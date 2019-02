Messenger: arriva su Android e iOS la cancellazione dei messaggi inviati. Ecco come funziona

Messenger, la celebre ex chat del social network Facebook, ormai una messaggistica a se stante del tutto equiparabile alla cugina WhatsApp, di recente aggiornata con piccole migliorie in ambito sicurezza, ha ricevuto un update via server remoto, in virtù del quale diventa possibile cancellare i messaggi inviati.

Secondo quanto comunicato da Menlo Park con un post nella sua newsroom, la cancellazione dei messaggi, in test da Novembre presso alcuni mercati (in seguito alla scoperta che alcune conversazioni di Mark Zuckerberg erano state cancellate anche a diversi mesi di distanza da quando erano state tenute), è stata rilasciata, presumibilmente via attivazione da server remoto, a beneficio di tutti gli utenti (anche nel Bel Paese) di Messenger, sia che usino iOS o che si avvalgano di Android.

Al momento, non ci sono indicazioni che la medesima feature possa sbarcare anche nella versione destinata al mondo dei desktop computer ma, nel caso, Facebook fornirà sicuramente una tempestiva comunicazione in merito.

Intanto, usare la cancellazione dei messaggi su Messenger non è per nulla difficile, stante il suo funzionamento piuttosto similare a quanto già implementato, a suo tempo, su WhatsApp: in pratica, basterà portarsi nella chat, individuale o di gruppo nella quale si sarà inviato un messaggio da cancellare (perché colmo di errori o spedito per sbaglio), e procedere alla selezione dello stesso tramite una pressione prolungata.

A quel punto, dal menu contestuale che si aprirà, sarà possibile scegliere la voce “elimina solo per me” o “elimina per tutti“: nel secondo caso, una notifica di avvertimento avviserà i propri interlocutori dell’avvenuta cancellazione d’un messaggio.

Naturalmente, le precondizioni affinché la funzione di cancellazione dei messaggi su Messenger esplichi le sue mansioni in modo efficace sono che l’utente proceda alla rimozione entro e non oltre i 10 minuti dall’invio, e che, ovviamente, quest’ultimo risulti non ancora letto dalla controparte (diversamente, la cancellazione avverrà solo per se stessi).