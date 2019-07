Instragram: in roll-out l’opzione ufficiale che permette di pubblicare i contenuti da PC

La più popolare piattaforma di photo-sharing al mondo, Instagram, com’è noto, può essere fruita anche da computer anche se, in questo caso, si tratta di un utilizzo passivo che preclude, quindi, il caricamento dei contenuti: volendo ottemperare anche a questo passo, sino a poco tempo fa, era necessario rivolgersi a soluzioni di terze parti, come Gramblr. Il passato è d’obbligo perché, secondo quanto comunicato da Facebook con un post nel suo blog ufficiale, lo strumento per i Creator ora integra anche Instagram, con un’ampia serie di ricadute funzionali.

Era il 2017 quando il social in blu creava l’hub “Facebook for Creators” quale coacervo di strumenti, tra cui l’applicazione “Creator”, per aiutare i creatori di contenuti nell’imporsi all’attenzione e nel monetizzare le proprie passioni, creando contenuti che incrementassero l’attenzione degli utenti verso questo o quel brand: un anno fa, ciò si evolveva in “Creator Studio”, con annesse possibilità di programmare i contenuti su Facebook, mentre a Dicembre risale il primo accenno a Instagram, con un test che coinvolgeva anche la piattaforma dedicata al multimedia.

Ora, a quanto pare il collaudo si è concluso, ed è stata attivata la possibilità, ancora in corso di roll-out, di poter integrare in Creator Studio proprio l’account Instagram, previa trasformazione – reversibile, possibile per tutti – di quest’ultimo in account aziendale: per avvalersi del nuovo strumento, basta portarsi all’apposito indirizzo web, business.facebook.com/creatorstudio/ e, nella voce che compare in alto, all’interno di un carosello di tutorial, cliccare su “Prova subito“.

Terminata la procedura passo passo, sarà possibile consultare le statistiche del proprio account Instagram, ma anche analizzare l’andamento dei singoli post, selezionati per tipologia (es. foto, video, Storie, IGTV), data, o stato del contenuto: in tal modo sarà possibile valutare anche il modo in cui gli utenti hanno interagito con uno specifico post, e dove sia stato più visto.

Soprattutto, col nuovo strumento sarà possibile anche pubblicare contenuti da PC, su Instagram, sfruttando l’unica sotto-sezione, Post, della voce “Libreria di contenuti“, in alto a sinistra: premendo su quest’ultima, si verrà invitati a scegliere dove pubblicare il contenuto, se nel Feed di Instagram o nella IGTV.

Selezionando la prima destinazione, si verrà guidati nel redigere una didascalia per la foto (o le foto, incluse in un Carosello), ridimensionabili, ed equipaggiabili con una posizione. Espletato anche questo passaggio, non rimarrà altro che stabilire se pubblicare immediatamente il contenuto realizzato, o schedularlo per una particolare data.