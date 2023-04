Instagram: ufficiali diverse novità in favore di creators e Reels

Il gruppo Meta Platforms, sempre impegnato nello strappare follower e fan alla rivale cinese ByteDance e al suo popolarissimo social d’immagini TikTok, ha annunciato di recente sul suo sito ufficiale (instagram.com) diverse novità per ingraziarsi ulteriormente i creators, linfa vitale di ogni piattaforma che si regga sui contenuti degli utenti.

Innanzitutto è stato creato un hub che permette di vedere quali hashtag o brani siano di tendenza sui Reels. L’utente potrà capire quante volte sia stato usato un brano, toccarlo per usarlo a propria volta o salvare per usarselo in seguito. In merito agli hashtag e agli argomenti di tendenza, l’utente potrà scoprire che un argomento ad esempio sia già in tendenza prima che inizi il relativo evento di riferimento, come nel caso del festival Coachella.

Anche la modifica dei Reels viene semplificata. Instagram ha raggruppato in una stessa schermata le risorse (clip video, audio, adesivi e testo) ed ha facilitato, sempre globalmente su Android e iOS, l’allineamento degli elementi nei momenti giusti del Reel.

In merito alle statistiche, oltre al far visualizzare meglio le informazioni nel mentre si visualizzano i Reels, si sta aggiornando i Reels Insights con nuove metriche, come il tempo di visione totale e medio (che può fornire indicazioni per aumentare il coinvolgimento totale sul Reel). Per far capire quanto i Reels contribuiscano alla popolarità dei creators questi ultimi riceveranno da ora una notifica ogni volta che otterranno un nuovo follower dai Reels.

In merito ai regali, acquistabili con le Stars, e conferibili ai creators, ora quest’opportunità riguarderà – nelle prossime settimane – i creators di nuovi paesi, tra cui “Australia, Canada, Francia, Messico, Nuova Zelanda e Regno Unito“. Ancora in relazione ai regali ora è possibile vedere quali utenti abbiano offerto un regalo e, toccando l’icona del cuore accanto al loro nick, si confermerà loro che si è “visto e riconosciuto il loro regalo“.