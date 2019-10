Instagram: ufficiale l’account per i Creators, in test i promemoria per i nuovi prodotti

Instagram, la piattaforma per il photo-sharing popolata da 1 miliardo di utenti attivi al mese, col passare del tempo ha creato una nuova figura, l’influencer, capace di distinguersi e di fare tendenza con i propri contenuti ad alta creatività: a questa figura è stata appena dedicata una sorta di mini-accademia “in-app”. Anche la svolta in senso e-commerce prosegue imperterrita in quel di Menlo Park, con Instagram pronta a creare hype attorno ai prodotti di prossimo lancio.

La celebre app comprata da Facebook nel 2012, ed il cui valore si è centuplicato negli ultimi 7 anni, specialmente grazie alle Storie, ed ai video poi divenuti assoluti protagonisti con lo spin-off IGTV, ha annunciato la nascita di un account ufficiale, @creators, il cui scopo è di fornire consigli, principi guida, trucchi, nella creazione di contenuti creativi, che aiutino i principianti nel costituirsi una fan base, o una brand identity.

Al momento, l’account pubblica anche statistiche sul mondo in cui le Storie vengono percepite ed utilizzate dagli utenti, oltre a tutorial sulla creazione dei video, ed altri contenuti stilati da famosi Creators, ovvero “da chi ce l’ha fatta” a distinguersi. Non mancano anche i consigli su come girare una miniclip d’impatto, vista la grande attenzione che Facebook ripone nei video verticali della piattaforma, purtroppo ben lungi dal ricevere un sistema di monetizzazione integrato.

Instagram, tra le altre novità, tramite il proprio blog ufficiale ha anche preannunciato, in linea con la sua costante attenzione per il mondo dell’e-commerce, il varo, con un test limitato momentaneamente agli USA, di un sistema di promemoria, funzionante come i countdown presenti nelle Storie.

Quest’ultimo avrà il compito di tener viva l’attenzione in vista del lancio di alcuni prodotti da parte di alcune aziende partner (ad oggi, sono della partita brand come Huda Beauty, Adidas, Highsnobiety, e China Market) con, alla fine, la comparsa anche di un link per l’acquisto in-app dello stesso.