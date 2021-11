Instagram: ufficiale il ritorno delle cards d’anteprima su Twitter, rumors vari

Instagram, nelle scorse ore affetto da un nuovo down, assieme a WhatsApp e Messenger, apparentemente tornato alla normalità in poche ore, ha annunciato il ritorno di un’attesissima novità per il cross-posting, rimossa 9 anni fa: nel mentre, la piattaforma continua a lavorare anche a novità per ora in sviluppo, seppur svelate dai leakers.

Sino a poco tempo fa, quando si condivideva un post di Instagram su Twitter, lo stesso si traduceva in un anonimo link e, quindi, era necessario perdere tempo a cliccare il collegamento per capire di cosa si trattasse: ciò dipendeva dal fatto che le card di anteprima dei collegamenti Instagram, esistenti e implementate in passato, sparirono nel 2012 quando l’allora CEO e co-cofondatore della piattaforma, Kevin Systrom, motivò la decisione con la necessità di ottenere la visualizzazione dei post su Instagram (visto che, ricorrendo all’anteprima su Twitter, non si andava poi a guardare il post completo sul photo-sharing).

Ora le cose sono appena cambiate, col ritorno appunto delle card di anteprima di Instagram su Twitter che, per inciso, renderanno non più necessario ricorrere a piattaforme di terze parti per attuare un più completo cross-posting.

A darne notizia è l’account twitteriano di Instagram secondo il quale da oggi nel condividere su Twitter un post di Instagram, si otterrà anche un’anteprima dello stesso. Dall’account Twitter Support, intanto, oltre alla conferma della novità, giunge – per completezza d’informazione – il fatto che è possibile avvalersi della nuova funzione sul client mobile Android / iOS di Twitter, ma anche su quello web based raggiungibile con un comune browser. Nel recente passato, a Giugno, le due piattaforme, Twitter e Instagram, avevano già lasciato intuire il felice epilogo in questione, avviando una collaborazione in ragione della quale i tweet di Twitter apparivano come adesivi pronti da condividere nelle Storie di Instagram.

Passando ai rumors, secondo il leaker Alessandro Paluzzi, Instagram sta ancora lavorando alla funzione che permetterà di tradurre i messaggi nelle discussioni in corso via DM: ora, però, il nuovo step di questa funzione ancora inedita contempla che l’interlocutore non verrà avvertito nel caso si attivi la funzione di traduzione.

Da tempo Instagram si è occupata del benessere digitale dei suoi utenti: ora, a quanto pare, in quest’ambito Menlo Park starebbe lavorando anche a una funzione che permetterà di settare un promemoria che ricorderà all’utente di prendersi delle pause dal continuo scrolling. Non meno interessante è il fatto che Instagram stia lavorando pure alla possibilità che si possano aggiungere, ai video live programmati, dei link esterni a cui, nel promemoria che riceveranno, gli utenti potranno accedere sino a 24 ore prima dell’inizio della diretta.