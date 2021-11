Instagram: piccola novità su iOS, tanti rumors su nuove funzioni in arrivo

Anche quando non rilascia ufficialmente degli aggiornamenti, Instagram da sempre modo di parlare di sé, grazie alle tante indiscrezioni che, in merito alle sue future ed eventuali funzioni, arrivano dall’attività indagatoria dei leakers.

Nelle scorse ore, grazie al programmatore Alessandro Paluzzi sono emersi diversi dettagli sulle novità sulle quali è al lavoro il team del CEO Adam Mosseri: ad esempio, nella barra di composizione dei messaggi, potrebbe fare la sua comparsa una scorciatoia che punta direttamente all’hub di ricondivisione. Sempre nell’ottica di moltiplicare la diffusione dei propri contenuti, è da ascrivere anche l’opzione, a quanto pare appena attivata ma solo su iOS, per condividere i propri Reels sugli altri account Instagram personali.

Procedono i lavori sulla funzione “Collectibles” (i non fungible token di IG) che potranno essere acclusi su alcuni contenuti e per i quali si potranno fare offerte: a quanto pare, la feature in oggetto sarà in grado di supportare, oltre a quelli di Metamask, anche i criptowallet di Coinbase.

Sempre in tema di contenuti, ma più sul versante creativo, in modo da fronteggiare al meglio la concorrenza di TikTok, va ascritta la novità che, se implementata, permetterebbe di apporre un altro adesivo, davanti o dietro quello sul quale si è esercitata una lunga pressione (onde far comparire l’apposito menu con le due opzioni di scelta menzionate). Era lo scorso Giugno quando corse voce che erano in corso lavori di sviluppo pure sulla funzione “Close friends“, amici selezionati, in modo da permettere agli autori di pubblicare le Storie scegliendo financo un pubblico diverso per ciascuna di esse.

Il nuovo step di sviluppo di questa funzione ha chiarito il tutto evidenziando che ciò avverrà attraverso la possibilità di creare elenchi di amici intimi. Infine, sembra che Instagram stia adoperandosi per collocare, in un futuro aggiornamento, la sezione dei cookie in una sottosezione, denominata “Autorizzazioni dati“, della pagina relativa alle impostazioni inerenti a privacy e sicurezza.