Instagram: nuove funzionalità scovate dai leaker, test per Feed suddiviso

Avviati i primi test per visualizzare le chat di Messenger all’interno della propria sezione di messaggistica in-app (passando per la novella e ventura opzione “Get Messenger in Instagram“), il photo sharing co-fondato da Kevin Systrom nel 2010 si è concentrato sullo sviluppo di altre funzionalità, ed ha avviato la sperimentazione, presso un pubblico limitato, di una speciale suddivisione del NewsFeed.

Dal leaker e programmatore Alessandro Paluzzi (@alex193a) giungono diversi screenshot che rendicontano di alcune funzioni a cui il team del CEO Adam Mosseri sta ancora lavorando: una di esse prevederebbe che, associato un altro account social a Instagram, quest’ultima averta della possibilità di bloccare anche nel foto-sharing i contatti bloccati altrove, all’insegna di quello che sempre più si avvia a essere un ban universale dei contatti molesti.

In più, sarebbero allo sviluppo diversi background colorati, compreso uno a tema Star Wars, da impostare nelle chat mentre, per quel che riguarda la messaggeria interna Direct, sarebbe prossima all’introduzione, tra le relative impostazioni, l’opzione “Message Sound”.

Attualmente il Feed di Instagram propone i contenuti che via via vengono pubblicati da coloro che si segue, sino a che il sistema non avverte l’utente della mancanza di nuovi contenuti: ad alcuni utenti, che hanno segnalato prontamente la circostanza, sarebbe però apparsa una diversa interfaccia in merito al Feed principale.

Quest’ultimo, ad alcuni utenti coinvolti – via probabile attivazione da server remoto – in un test, del quale sono subito apparsi non troppo convinti, apparirebbe suddiviso in due schede, “Older” (lett. “Più vecchi”), con i post più datati, condivisi dai contatti che si è soliti seguire, e “Suggested” (ovvero “Suggeriti”), in pratica una forma di “Esplora” mascherato che, oltre a proporre i nuovi parti della creatività dei contatti seguiti, tenderebbe a proporre anche le ultime idee concretizzate da account che non si segue, ma che l’algoritmo di Instagram, sulla base delle nostre passate esperienze, ritiene possano piacerci.