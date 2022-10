Instagram: novità per il media-kit in-app e più link nella biografia

Ascolta questo articolo

Nel mentre Snapchat sta portando anche in India il suo hub di parental control Family Center, Instagram di certo non è rimasta a guardare, mettendo in campo due piccole ma utili novità.

La prima novità riguardante Instagram afferisce a una funzione avviata come in test l’Ottobre del 2021, come documentato dal leaker Alessandro Paluzzi, i cui screenshot hanno permesso di appurare in essa anche l’opzione per aggiungere il collegamento a un gruppo Facebook. Nello specifico, si tratta della funzione per aggiungere più link nella biografia, attraverso una soluzione integrata che faccia a meno di sistemi di terze parti sulla falsa riga di Linktree.

Secondo quanto emerso, tale opportunità, che nel corso dei test ha assunto anche varie forme, ora è stata estesa a un più ampio numero di creators, come si può vedere anche nel profilo dell’hair-stylist Sarah Page ove, alla sezione link della Bio, accanto al link principale, si nota la voce “e altri 2“, intervenendo sulla quale si apre un pop-up con, appunto, più link che permettono di portare gli utenti a più destinazioni, direttamente dal proprio profilo Instagram.

L’altra novità riguarda il tentativo di fidelizzare i più interessanti talenti al fine di evitare che scappino su TikTok o YouTube. Lo scorso mese, come documentato sempre dall’insider Paluzzi, Instagram ha preso a testare un Media Kit in-app che dovrebbe aiutare i creators nel realizzare la propria presentazione da offrire ai brand per ottenere più accordi di marketing.

Il nuovo avvistamento inerente conferma che tale funzione, per altro ammessa come in test interno dalla stessa piattaforma di photo sharing, sia in sviluppo, visto che è stato scoperto come sia stata preparata una nuova schermata introduttiva della funzione, chiamata Creator Portfolio, che da una parte spiega “come funziona il processo” e, dall’altra, “consentirebbe ai creatori di condividere il proprio profilo direttamente con potenziali partner in-app“.