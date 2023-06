Instagram lancia il download dei Reels: cosa significa per i creatori e gli spettatori

Instagram, la piattaforma di social media di proprietà di Meta, sta per introdurre una nuova funzionalità negli Stati Uniti che consente agli utenti di scaricare i Reels, i video brevi, condivisi dagli utenti che hanno account pubblici.

Gli utenti possono salvare direttamente il video nella loro galleria. Tuttavia, è importante notare che i Reels condivisi da account privati non possono essere scaricati. L’annuncio è stato fatto dal capo di Instagram Adam Mosseri sul suo canale di trasmissione. Per scaricare un Reel, gli utenti devono semplicemente toccare l’icona Condividi su un Reel che apprezzano e selezionare l’opzione Download. Inoltre, gli account pubblici hanno la possibilità di disabilitare la possibilità per gli altri di scaricare i loro Reels tramite le Impostazioni account.

Sebbene Mosseri non abbia esplicitamente menzionato se i Reels scaricati avranno un watermark, ha condiviso una foto che indica che i video scaricati mostreranno il nome dell’account dell’utente che li ha pubblicati e il logo dell’azienda.

Lo scorso mese, Instagram ha introdotto una serie di aggiornamenti di editing per i Reels, mirati a dare ai creatori la possibilità di scatenare la loro creatività. Gli aggiornamenti includevano funzionalità come Split, Speed e Replace, che offrono agli utenti più strumenti per migliorare i loro video. In altre notizie, Meta ha recentemente annunciato il lancio globale dei canali di trasmissione su Instagram. Questa nuova funzionalità consente ai creatori di avere i propri canali dove possono condividere trasmissioni dal vivo con il loro pubblico.

Accanto a questo, Meta ha introdotto la funzionalità “Collaboratori“, che consente ai creatori di invitare altri creatori o anche fan a partecipare al loro canale di trasmissione, favorendo la collaborazione e l’interazione. Con questi ultimi sviluppi, Instagram continua a evolvere la sua piattaforma per fornire funzionalità e strumenti migliorati alla sua base di utenti, promuovendo la creatività, la collaborazione e l’interazione. La possibilità di scaricare i Reels condivisi da account pubblici nella galleria offre agli utenti maggiore flessibilità nel consumare e condividere contenuti, mentre i nuovi aggiornamenti di editing e i canali di trasmissione offrono ai creatori ulteriori vie per esprimersi e connettersi con il loro pubblico.