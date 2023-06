Instagram lancia i Canali Broadcast per i creator: ecco come funzionano

Instagram è una delle piattaforme più usate dai creator per condividere i propri contenuti e interagire con i propri fan. Per rendere questa esperienza ancora più ricca e coinvolgente, Instagram ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Canali Broadcast, che permette ai creator di comunicare direttamente con i propri follower su argomenti e contenuti specifici. I Canali Broadcast sono stati annunciati da Mark Zuckerberg il 16 febbraio 2023 e sono stati testati per la prima volta negli Stati Uniti.

Da oggi, sono disponibili in tutto il mondo, offrendo ai creator la possibilità di creare dei canali pubblici in cui possono inviare messaggi di testo, foto, video, note vocali e sondaggi ai propri follower, che possono reagire e partecipare. I Canali Broadcast sono diversi dalle chat di gruppo, in quanto solo il creator può inviare messaggi, mentre i follower possono solo riceverli e rispondere.

I Canali Broadcast sono uno strumento utile per i creator per tenere aggiornati i propri fan sulle ultime novità e sui momenti dietro le quinte, per raccogliere feedback e idee, per creare una community più stretta e coinvolta. I Canali Broadcast sono anche integrati con le altre funzionalità di Instagram, come le Storie, i Reels e il Live, consentendo ai creator di condividere link o anteprime dei propri canali per incoraggiare i follower a iscriversi.

Per creare un Canale Broadcast, basta andare nella casella di posta di Instagram, toccare il pulsante di composizione in alto a destra e selezionare “Crea canale broadcast”. Da lì, si può scegliere il nome del canale, aggiungere un messaggio di benvenuto e impostare l’intenzione del canale. Si può anche invitare un altro creator a collaborare nella gestione del canale, con la possibilità di inviare e moderare i messaggi.

Una volta creato il canale, si può iniziare a inviare messaggi ai propri follower, che riceveranno una notifica quando si uniscono al canale. Per unirsi a un Canale Broadcast, basta toccare il link del canale che si trova nella bio o nelle Storie del creator che lo ha creato. Si può anche scoprire nuovi canali nella scheda dedicata nella casella di posta di Instagram, dove si possono vedere i canali a cui si è iscritti o quelli suggeriti in base ai propri interessi.

Per uscire da un canale, basta toccare il pulsante “Lascia il canale” in alto a destra. I Canali Broadcast sono una delle tante innovazioni che Instagram sta introducendo per supportare i creator e la loro creatività. Tra le altre novità ci sono il sottosistema Windows per Android che permette di eseguire le app Android sul PC, la monetizzazione tramite badge, shopping e abbonamenti, e la possibilità di creare un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che potrà rispondere alle domande, fornire consigli e ispirare la creatività aiutando a scrivere messaggi. Per scoprire tutte le funzionalità di Instagram per i creator, è possibile seguire l’account @Creators o visitare il sito creators.instagram.com.