Instagram dice addio al live shopping e benvenuto ai Canali

Il photo sharing al momento ancora più popolare al mondo, Instagram, sempre alle prese con novità non ufficiali, ha però annunciato formalmente due implementazioni. Con la seconda dice addio al live shopping e, con la prima, invece, dà il benvenuto alla funzione dei Canali.

La prima grossa novità relativa a Instagram è un’aggiunta. Mark Zuckerberg in persona, nel varare il proprio Canale col quale prevede di fare in futuro gli annunci che riguarderanno Meta, ha annunciato per Instagram la nuova funzione chiamata appunto Canali (Channels) che permette ai creators comunicazioni piramidali uno a molti, utile per tenere i follower aggiornati in modo più pratico di quando, in precedenza, si poteva fare lo stesso solo con le Storie.

I Canali supportano immagini, testi, reazioni, sondaggi e altro e hanno una peculiarità facilmente intuibile: al loro interno sono solo i creators che possono postare, mentre i follower, oltre a leggere, possono partecipare ai sondaggi ed esprimere il loro gradimento a suon di Reazioni. Per ora la novità è stata estesa a un piccolo numero di creators negli USA ma si prevede di estenderne l’abilitazione nei prossimi mesi. Tra gli altri progetti per tale funzione, sono previste anche implementazioni di nuove funzioni per i Canali, per raccogliere domande in vista di una sessione “chiedimi tutto”, e il poter invitare un creator nel Canale per discutere di imminenti collaborazioni.

Per una funzione che arriva, una ne va via. Portando avanti un’iniziativa già messa in atto su Facebook, Instagram ha annunciato il suo prossimo addio alle esperienze di live shopping. In ragione di tale decisione, come dead line dal prossimo 16 Marzo non si potranno più “taggare i prodotti durante il live streaming“.

Dall’esperto di social media Matt Navarra, intanto, si apprende che Instagram ha di nuovo rimescolato le carte quanto a pulsantistica nella sua app, posizionando al centro della barra in basso il segno più della creazione di nuovi contenuti e mettendo in alto a destra il cuore delle notifiche. Dal leaker Alessandro Paluzzi, infine, si apprende che Instagram “sta valutando di togliere la possibilità di reagire alle Storie con le emoji“.