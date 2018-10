Instagram, in test mini-barra per Storie e Regram. WhatsApp è pronto con gli adesivi

Menlo Park non è attiva solo in merito alle iniziative che coinvolgono il suo social network, Facebook: i programmatori del quartier generale di Zuckerberg, infatti, divisi per dipartimenti, si occupano anche delle app controllate dal gruppo, come Instagram e WhatsApp, sulle quali sono in corso dei test molto interessanti.

Partiamo dall’app di photo-sharing Instagram. Secondo quanto segnalato da alcuni utenti, evidentemente coinvolti in un test per la versione Android della piattaforma, Instagram avrebbe intenzione di introdurre (dopo quello del Giugno scorso) un nuovo sistema per catalizzare l’attenzione sulle Storie: in pratica, trovandosi in basso nel NewsFeed, iniziando a scrollare verso l’alto, si attiverebbe una mini-barra che permetterebbe di accedere al volo alle Storie pubblicate dai contatti che si seguono.

Oltre a ciò, sarebbe allo studio anche una nuova sezione all’interno del tag Esplora che, come già fatto per gli altri contenuti, si occuperebbe di farci scoprire novità anche a proposito dei video verticali, grazie alle anteprime di quanto pubblicato all’interno di IGTV.

A quanto pare, le novità in sperimentazione su Instagram prevederebbero quasi un riammodernamento a tutto campo: nell’app data in test a pochi utenti selezionati, sarebbe presente anche un’opzione delle impostazioni per invitare su Instagram i contatti della propria SIM o di WhatsApp e, in più, in calce ai post delle immagini, la batta che comprende i pulsanti per il like e i commenti ne comprenderebbe anche uno inedito per la condivisione (che sia il Regram da sempre sognato?).

Infine, WhatsApp. Secondo WABetaInfo, in merito al rilascio degli adesivi – in test da tantissimo tempo – ci siamo! Analizzando la beta 2.18.310 androidiana del messenger in verde, gli insider in questione hanno ravvisato un miglioramento, non meglio precisato, che viene ritenuto essenziale per completare la piattaforma di invio e ricezione degli stickers. Anzi, così importante che l’implementazione di tale novità viene prospettata “very soon”, entro la fine di Dicembre del 2018.