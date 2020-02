Instagram: in test la feature Ultimi post e i colori sfumati per i messaggi privati

In passato, è accaduto spesso che Instagram si ispirasse agli avversari (es. per le Storie) nel redigere qualche novità per i propri utenti ma, nelle scorse ore, la nota piattaforma per il photo-sharing ha rivelato due potenziali cambiamenti decisamente inediti, comunque dettati dalla costante esigenza del CEO, Adam Mosseri, di mantenere la celebre app sempre molto attrattiva.

La prima novità a tema Instagram è stata scovata dalla programmatrice Jane Manchun Wong (@wongmijane), decisamente abile nel reverse engineering che, sbobinando il codice dell’app in questione, vi ha individuato, rispetto ad oggi, delle nuove stringhe che farebbero riferimento ad una sorta di funzione “Ultimi post”, una via di mezzo tra l’ordine cronologico abbandonato dalla piattaforma nel 2016 (per passare a un algoritmo basato sui presunti gusti dell’utente) e la funzione attualmente in auge presso Twitter, che mostra cosa ci si è persi nel frattempo che si è stati altrove.

Nello specifico, il tutto – funzionale a incrementare il tempo trascorso in app attraverso una guida agevolata verso i nuovi contenuti – verrebbe reso attraverso un pop-up che, senza inficiare l’attuale organizzazione del NewsFeed, al ritorno dell’utente nell’app, lo avvertirebbe dell’avvenuta pubblicazione di alcuni contenuti da parte degli utenti che abitualmente segue, chiedendogli se intenda o meno visualizzarli ora.

Nell’attesa ed eventualità che Instagram decida di commentare la nuova funzione, è probabile che la stessa possa esordire entro i prossimi mesi, come già accaduto con altre feature anticipate per tempo dalla proverbiale Wong.

Infine, un curioso riscontro rendicontato da “Il Messaggero” e “Il Mattino”: secondo i due quotidiani italiani, ad alcuni utenti di Instagram, forse per un roll-out in corso, o nell’ambito di un test molto limitato come estensione, sarebbe apparsa, nella chat privata DM, una curiosa colorazione dei messaggi, che virerebbe dal viola al blu, attraverso un gradiente d’intensità che aumenterebbe, o viceversa diminuirebbe, a seconda del senso di scorrimento della chat.