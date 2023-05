Instagram: in arrivo un nuovo editor per i Reels. Eccone le funzioni

Continuano ad arrivare notizie relative ai Reels di Instagram, col celebre photo sharing che in queste ore aveva già comunicato il rilascio delle risposte ai Reels in forma di GIF animate prese da Giphy e un test per le lyrics, i testi musicali, sincronizzati con l’audio degli amati “rulli”. Le novità del CEO Adam Mosseri per questo formato così popolare non si sono esaurite qui.

Dopo aver dettagliato le novità viste in apertura, Instagram ha riferito ai media anche di altre migliorie per i video corti Reels. Questi ultimi, come tutti i formati espressivi, hanno un editor che permette di elaborarli in qualche modo. Per altri ritocchi più complessi, però, gli utenti di Instagram sono soliti rivolgersi ad app di terze parti, oppure importano su Instagram i video corti creati su TikTok, ove c’è un editor molto completo e aggiornato.

Per rendere le cose più comode alla propria utenza, ma anche per evitarsi ulteriormente la concorrenza del rivale di ByteDance, il photo sharing di Menlo Park ha promesso delle sorprese.

Nello specifico, nelle prossime settimane, arriveranno migliorie che renderanno più efficace e semplice il creare contenuti di questo formato. Ad esempio, sarà fatto in modo che sia più semplice il poter dividere (via “Split“) una clip. Queste ultime poi potranno essere accelerate, ma anche – viceversa – rallentate, per conferire maggior controllo (mediante l’opzione “Speed“) sulla loro riproduzione. Tutto qui? Assolutamente no. All’interno di un Reel una delle componenti può essere una clip: orbene, sarà reso possibile il cambiare (tramite l’opzione “Replace“) una clip con un’altra e tutto questo senza che sia alterato l’ordine degli altri componenti del Reel, o senza mutare la durata della stessa.

Al momento, come visto, non ci sono dettagli precisi in merito a quando verranno rilasciate queste altre novità. Instagram si è limitato a una sorta di generico “prossime settimane” per cui sarà bene tenere aggiornata l’app e sperare in attivazioni da server remoto anche in favore del proprio account.