Instagram e Snapchat: sfida a suon di rumors, Reels e filtri AR

Instagram e Snapchat, assieme all’emergente TikTok, sono indubbiamente le principali piattaforme di photo-sharing del panorama hi-tech: nelle scorse ore, le due storiche rivali applicative si sono confrontate in una sorta di match a distanza, con Menlo Park che, intenta a preparare la ricerca visuale per Instagram, ne ha autorizzato la pubblicazione dei Reels anche su Facebook, mentre la creatura di Evan Spiegel ha rilasciato un nuovo e divertente filtro 3D, anche se ne ha ritirato un altro per ragioni di sicurezza.

Secondo la rivista online Digital Information World, che in merito cita le scoperte del leaker Alessandro Paluzzi, Instagram sarebbe al lavoro su una funzione per la ricerca visuale dei prodotti, in accompagnamento a quelle tradizionali già presenti: a quanto pare, in base agli screenshot condivisi, il tutto avverrà attraverso un’apposita opzione collocata nel menu di azione in calce a un post. Grazie a quest’ultima, il sistema procederà a una ricerca visuale, in merito al prodotto presente nel post, fornendo un lungo elenco di alternative simili, con la conseguenza che l’utente sarà agevolato, prima di procedere all’acquisto, nel confrontarne condizioni e prezzi.

Lo scorso Marzo, Menlo Park ha iniziato a testare, con alcuni grandi creators indiani provvisti di profili pubblici, la funzione che avrebbe permesso di condividere nel feed delle notizie di Facebook i video corti, Reels, di Instagram, conferendo ai relativi realizzatori una maggior visibilità, dato che il Reel riportato sarebbe stato accompagnato con il nome utente dell’account che l’ha realizzato e postato originariamente su Instagram. Tale funzione, come riferito dagli esperti di social, Leon Grigg e Matt Navarra, è stata ora rilasciata ufficialmente (col nome di “Reels e short video”), nel newsfeed in blu, per tutti.

Passando al rivale Snapchat, invece, la società controllante, Snap Inc, ha comunicato che, entro le prossime settimane, provvederà a disabilitare, per i suoi oltre 500 milioni di utenti, lo “Speed Filter” (che pure, tra le avvertenze, era sconsigliato da usarsi in fase di guida ed era stato per tempo limitato alla velocità massima di 56 km/h), per questioni di sicurezza, visto che molte persone erano state sorprese a organizzare gare di corsa con tale filtro attivo, causando spesso anche degli incidenti stradali. Per un filtro che va, uno – graditissimo – ne arriva.

Secondo alcune fonti hi-tech, Snapchat è stata appena beneficiata, su Android e iOS, del filtro “Cartoon 3D Style” che, nello specifico, usando la realtà aumentata, trasforma i volti degli utenti (o quanto meno di quel che si inquadra, essendo stato messo alla prova anche sulla Gioconda), in un personaggio dei film Disney Pixar, che spesso poi gli utenti si divertono a salvare per ricreare, a modo loro, alcune scene dei più adorati film Disney.