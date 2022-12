Instagram e Snapchat: è scontro a suon di novità per creators e non solo

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, come in curioso e involontario confronto a distanza, si è consumata una piccola disfida tra Instagram di Meta e Snapchat di Snap Inc, con ambedue le piattaforme impegnate a contendersi il favore dei creatori con svariate novità.

Partendo da Instagram, il CEO Adam Mosseri ha annunciato, con un video sul suo profilo Twitter, il varo di una novità che estende a più creatori la funzione dello Status account, grazie alla quale questi ultimi potranno capire se i loro contenuti siano idonei a essere consigliati anche a coloro che non li seguono. Per accertarsi di disporre di questa funzione, bisogna entrare, attraverso il profilo, nel menu delle impostazioni e, alla voce Account, controllare lo Stato dell’account.

All’interno di tale sottosezione, l’utente potrà vedere se ha pubblicato qualcosa che non dovrebbe stare sulla piattaforma (tipo un Reel su una rissa, perché “raffigura la violenza“, e cosa potrà fare nel caso un contenuto sia stato rimosso e/o non ci si trovi d’accordo con la decisione della piattaforma, che comunque, si riserva il diritto di chiudere un account nel caso abbia pubblicato contenuti che mettano in pericolo la Community di Instagram.

Oltre a tale funzione, che si rivela utile anche a capire se il proprio account sia stato sottoposto a shadowban (contenuti visibili solo ai propri followers), Instagram ha anche comunicato l’intenzione di “raddoppiare il numero di suggerimenti nella sezione Esplora entro la fine del 2023“, con lo scopo di rendere la piattaforma “più amichevole” per i creatori.

Snapchat, nel corso del suo LensFest, per tramite del chief technology officer di Snap, Bobby Murphy, ha innanzitutto riferito dei suoi successi nella realtà aumentata, con 300.000 sviluppatori cui si deve la creazione di 3 milioni di Lens, viste 5 trilioni di volte. Dati a parte, è stato riferito che si è collaborato con diversi creators per mettere a punto delle Lens in cui siano contenuti beni digitali. Gli utenti potranno acquistare questi ultimi usando gli Snap Tokens. Di Scan di Snapchat andrà sviluppato, come fatto da Google con Lens, il potenziale come motore di ricerca reale e visivo: in più, Snapchat è al lavoro su “mappe del mondo in modo che gli utenti possano interagire praticamente con qualsiasi oggetto ovunque attraverso la fotocamera dello smartphone“.

L’altra iniziativa di Snapchat è il varo di un accordo con Adidas per offrire agli utenti la possibilità di comprare per i loro avatar Bitmoji le track jacket della collezione “Into the Metaverse”: per farlo, dopo aver acquistato degli Snap Tokens sul Token Shop di Snapchat, occorrerà toccare l’avatar personale, perché appaia in basso la collezione di Adidas. Scelto l’abito preferito, lo si potrà comprare al prezzo di 250 gettoni / Snap Tokens.