Instagram aggiunge musica e traduzione alla sua funzione Notes

Instagram ha annunciato oggi due nuove funzionalità per la sua funzione Notes, che permette agli utenti di condividere brevi messaggi di testo sulle loro storie. Ora, gli utenti potranno aggiungere una canzone in ascolto e una traduzione automatica del loro testo in altre lingue.

La funzione musica in ascolto consente agli utenti di scegliere una canzone da una libreria di milioni di brani disponibili su Instagram, e di mostrarla sul loro Note con il titolo, l’artista e la copertina dell’album. Gli utenti potranno anche ascoltare un’anteprima della canzone e accedere al link per ascoltarla su Spotify, Apple Music o YouTube Music. La funzione è simile a quella già presente su altre app social come Snapchat e Telegram.

La funzione traduzione automatica, invece, permette agli utenti di rendere il loro Note accessibile a un pubblico più ampio, traducendo il loro testo in altre lingue con un semplice tocco. Gli utenti potranno scegliere tra oltre 100 lingue supportate da Instagram, e visualizzare la traduzione sotto il testo originale.

La funzione è basata sull’intelligenza artificiale di Facebook, che promette una traduzione accurata e naturale. Instagram ha dichiarato che queste due nuove funzionalità sono state introdotte per rendere la funzione Notes più espressiva e divertente, e per incoraggiare gli utenti a condividere i loro pensieri, le loro emozioni e i loro interessi con i loro follower. La funzione Notes è stata lanciata lo scorso anno come una risposta alla popolarità dei tweet screenshot, che gli utenti usavano per condividere le loro opinioni su Instagram.

La funzione Notes ha avuto un buon successo tra gli utenti di Instagram, che l’hanno usata per scrivere frasi motivazionali, citazioni famose, battute divertenti, consigli utili e molto altro. Ora, con l’aggiunta della musica e della traduzione, gli utenti potranno rendere i loro Note più personali e originali, e raggiungere un pubblico più vasto e diversificato.

Le due nuove funzionalità sono già disponibili per tutti gli utenti di Instagram a livello globale, sia su iOS che su Android. Per usarle, basta aprire la fotocamera di Instagram, scorrere verso destra fino alla modalità Note, scrivere il proprio testo e toccare i pulsanti musica o traduzione in alto a destra. Gli utenti potranno anche modificare il colore di sfondo, il font e l’allineamento del loro Note prima di condividerlo sulle loro storie.